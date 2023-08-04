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Ці щоденні звички призводять до раннього старіння: позбудьтеся їх прямо зараз!

Ці щоденні звички роблять нас старішими (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

Усі знають, що куріння та стрес пришвидшують процес старіння. Однак є й інші неочевидні звички, які насправді крадуть нашу молодість.

Про те, які звички прискорюють процес старіння пише популярне французьке видання Sante Plus.

Дуже важливо пити багато води та регулярно зволожувати шкіру, аби довше лишатись молодими. При умиванні необхідно використовувати відповідні зволожуючі засоби.

Вмиватись милом в ніякому разі не потрібно, щоб не подразнювати шкіру обличчя. Також дуже важливо щовечора змивати макіяж, щоб шкіра дихала.

Недостатність сну

такі відтінки "освіжають" образ.

Посміхайтесь

Банальна порада, але дієва. Розслабте обличчя та злегка посміхніться. Робіть це якомога частіше, оскільки похмурий вигляд додає років.

 

Раніше ми писали, які "шкідливі" звички насправді корисні.

Також читайте, вісім речей, які потрібно робити хоча б раз на тиждень, щоб почуватись щасливішими.

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