Названо "жахливі" звички, які насправді корисні для здоров'я: список

Щоб підтримувати здоров'я в гарному стані, варто звертати увагу не лише на те, що ви п'єте та їсте, а також на свої звички. Часто ми чуємо, що пліткувати та лаятись - це погано, однак виявилось, що такі звички корисні для здоров'я.

Про "жахливі" звички, які насправді є корисними, розповіли в популярному виданні Realbuzz.

Пліткувати

Більшість із нас насправді любить пліткувати, а деякі це роблять навіть несвідомо. Дуже часто ми чуємо вислів, що пліткувати - це погано. Однак насправді ця "жахлива" звичка покращує настрій, знімає стрес та тривогу. Тому пліткуйте на здоров'я, але важливо при цьому нікому не нашкодити.

Вживання кави

Звісно не йдеться про те, що каву потрібно пити чашками. Насправді вживання цього напою (не більше трьох чашок на день) позитивно вплине на настрій, роботу метаболізму та посилить ефективність від фізичних вправ.

Непосидючість

Насправді непосидючість - це прекрасна звичка, особливо часто вона є в дітей. Непосидючість допоможе організму більше спалювати калорій та підтримувати тіло в тонусі. Спробуйте частіше виконувати якісь вправи, наприклад вставати, щоб перемкнути телевізор, не використовуючи пульт тощо.

Нецензурна лексика

Вигукувати лайку посеред вулиці не рекомендується, однак в певних ситуаціях нецензурна лексика може бути корисною. Наприклад, коли ви вдарились чи відчуваєте стрес, лайка допоможе полегшити біль та покращити настрій.

Пропуск душу

Звісно не мається на увазі, що це потрібно робити постійно. Однак, якщо ви пропускатимете душ зрідка, ви можете зробити послугу для свого організму.

Щоденне миття не тільки позбавляє вашу шкіру натуральних олій, а й також корисних бактерій, що допомагають запобігти хворобам . Якщо ви все-таки вирішили пропустити душ, то зробіть це той в день, коли ви будете найменш фізично активні.

Прояв негативних емоцій

Насправді стримування емоцій, нехай і негативних - виснажує психіку та шкідливо впливає на роботу організму, особливо на серце. Насправді прояв емоцій полегшує наслідки стресу та допомагає скоріше заспокоїтись.

Тяга до нездорової їжі

Якщо ви намагаєтесь схуднути та суворо обмежили споживання нездорової їжі, то й не дивно, що потім захочеться заборонених продуктів. До того ж непотрібно себе обмежувати в їжі, якщо чогось хочеться, наприклад солодкого, то краще його трохи з'їсти та далі йти до своєї мети.

Також якщо ви заборонили для себе велику кількість продуктів, тяга до "шкідливої" їжі, може бути ознакою дефіциту поживних речовин у вашому раціоні.

Засмага

Часто ми чуємо, що засмага - це шкідливо для шкіри й треба ховатись від сонця. Проте експерти рекомендують проводити приблизно 10 хвилин на сонці.