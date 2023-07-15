Будете почуватися щасливішими: 8 речей, які варто робити хоча б раз на тиждень

Як відомо, щасливі люди мають кращий стан фізичного та ментального здоров'я, завдяки чому живуть довше. Однак складно бути щасливими, коли стресу вистачає. Але у своє життя можна додати "кілька яскравих фарб", які допоможуть бачити світ "в кращих кольорах".

Про те, які 8 речей потрібно робити хоча б раз на тиждень - читайте в матеріалі Styler.

Проведіть час на природі

Прогуляйтеся парком чи сквером, здійсніть похід у гори, чи просто відпочиньте в саду за вашим будинком. Природа має неймовірну силу відновлювати наше фізичне та емоційне здоров'я. Вона допомагає знизити стрес, підвищити енергію та покращити настрій.

Робіть вправи

Фізична активність не лише підтримує здоров'я нашого тіла, але і стимулює виробництво "щасливих гормонів" - ендорфінів. Це може бути щось просте, як от піша прогулянка або їзда на велосипеді, або й більш інтенсивні види тренувань - біг, підтягування, віджимання чи легка й важка атлетика.

Спілкуйтеся з людьми, які вас люблять

Сім'я, друзі, партнери - всі вони додають значення нашому життю. Їхня присутність, любов та підтримка можуть бути джерелом щастя та комфорту.

Відпочивайте

Відпочинок - це не лише про сон, але й про те, аби зробити перерву в роботі, уникнути стресу та відновити свої сили. Відпочивати можна різними способами: від простого відпочинку на дивані до пікніків на природі.

Читайте книжки

Читання - це відмінний спосіб відволіктися від рутини та зануритися в нові світи, що розкриваються перед нами на сторінках романів. Воно також стимулює наш мозок, розвиває критичне мислення та вдосконалює навички комунікації.

Досліджуйте щось нове

Можливо, у вас є справа, якою ви завжди хотіли зайнятися, або хобі, яке ви хотіли відкрити для себе. Пізнання чогось нового - це чудовий спосіб покращити настрій та розширити власні горизонти.

Практикуйте медитацію

Медитація допомагає покращити концентрацію та впоратися з тривожністю. Вона знижує рівень стресового гормону кортизолу в організмі, сприяє відновленню емоційної рівноваги та покращує якість сну.

Тим більше медитація - не значить сидіти годину в цілковитій тиші. Це може бути й коротка п'ятихвилинна сесія. Головне - зосередитися на своєму диханні, відчувати свій внутрішній світ, намагаючись відпустити всі непотрібні думки.

Будьте вдячними

Зробіть перерву, щоб подякувати Всесвіту і близьким людям за всі хороші речі у вашому житті. Ви можете навіть завести "щоденник вдячності".

Думаєте, це не важливо? А от і ні! Адже вдячність допомагає нам сфокусуватися на всьому позитивному у нашому житті, відкинувши хоча б ненадовго той негатив, якого сьогодні більш ніж вдосталь.

Ці прості, але важливі речі допоможуть вам почуватися щасливішими. Ви можете спробувати одну або декілька з них, а можливо, вам захочеться впровадити всі вісім. Найважливіше - робити це регулярно, хоча б раз на тиждень.