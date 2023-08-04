Эти ежедневные привычки приводят к раннему старению: избавьтесь от них прямо сейчас!

Очень важно пить много воды и регулярно увлажнять кожу, чтобы дольше оставаться молодыми. При умывании необходимо использовать соответствующие увлажняющие средства.

Умываться мылом ни в коем случае не нужно, чтобы не раздражать кожу лица. Также очень важно каждый вечер смывать макияж, чтобы кожа дышала.

Недостаточность сна

такие тона "освежают" образ.

Улыбайтесь

Банальный совет, но действенный. Расслабьте лицо и слегка улыбнитесь. Делайте это как можно чаще, поскольку хмурый вид прибавляет года.