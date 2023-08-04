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Эти ежедневные привычки приводят к раннему старению: избавьтесь от них прямо сейчас!

Эти ежедневные привычки делают нас постарше (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Все знают, что курение и стресс ускоряют процесс старения. Однако есть и другие неочевидные привычки, которые на самом деле воруют нашу молодость.

О том, какие привычки ускоряют процесс старения, пишет популярное французское издание Sante Plus.

Очень важно пить много воды и регулярно увлажнять кожу, чтобы дольше оставаться молодыми. При умывании необходимо использовать соответствующие увлажняющие средства.

Умываться мылом ни в коем случае не нужно, чтобы не раздражать кожу лица. Также очень важно каждый вечер смывать макияж, чтобы кожа дышала.

Недостаточность сна

такие тона "освежают" образ.

Улыбайтесь

Банальный совет, но действенный. Расслабьте лицо и слегка улыбнитесь. Делайте это как можно чаще, поскольку хмурый вид прибавляет года.

 

Раньше мы писали, какие "вредные" привычки на самом деле полезны.

Также читайте, восемь вещей, которые нужно делать хотя бы раз в неделю, чтобы чувствовать себя счастливее.

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