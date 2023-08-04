Эти ежедневные привычки приводят к раннему старению: избавьтесь от них прямо сейчас!

Все знают, что курение и стресс ускоряют процесс старения. Однако есть и другие неочевидные привычки, которые на самом деле воруют нашу молодость.
О том, какие привычки ускоряют процесс старения, пишет популярное французское издание Sante Plus.
Очень важно пить много воды и регулярно увлажнять кожу, чтобы дольше оставаться молодыми. При умывании необходимо использовать соответствующие увлажняющие средства.
Умываться мылом ни в коем случае не нужно, чтобы не раздражать кожу лица. Также очень важно каждый вечер смывать макияж, чтобы кожа дышала.
такие тона "освежают" образ.
Улыбайтесь
Банальный совет, но действенный. Расслабьте лицо и слегка улыбнитесь. Делайте это как можно чаще, поскольку хмурый вид прибавляет года.
Раньше мы писали, какие "вредные" привычки на самом деле полезны.
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