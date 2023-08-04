Ці щоденні звички призводять до раннього старіння: позбудьтеся їх прямо зараз!

Усі знають, що куріння та стрес пришвидшують процес старіння. Однак є й інші неочевидні звички, які насправді крадуть нашу молодість.

Погано зволожена шкіра

Дуже важливо пити багато води та регулярно зволожувати шкіру, аби довше лишатись молодими. При умиванні необхідно використовувати відповідні зволожуючі засоби.

Вмиватись милом в ніякому разі не потрібно, щоб не подразнювати шкіру обличчя. Також дуже важливо щовечора змивати макіяж, щоб шкіра дихала.

Недостатність сну

Найголовніша звичка, що прискорює старіння - це дефіцит сну. Коли людина мало спить, організм виділяє більше кортизолу - гормону стресу. Після чого колаген, який підтримує шкіру гладкою та пружною, поступово руйнується, що призводить до появи тонких ліній та зморшок.

Високий тиск

Високий кров’яний тиск підвищує ризик виникнення проблем, пов’язаних із віком, таких як судинна деменція.

Тому важливо періодично контролювати артеріальний тиск, дотримуючись відповідної дієти та виконувати фізичні вправи.

Хмурий лоб

Ми можемо хмуритись, навіть не усвідомлюючи цього. Однак намагайтесь уникати цього виразу обличчя, щоб потім на лобі не з'явились зморшки. Чим більше ви хмуритеся, тим більше зморшок утворюється з часом.

Як виглядати молодше

Підбір правильного одягу

Темні відтінки одягу зазвичай додають віку, тоді як яскраві - навпаки. Спробуйте поекспериментувати з кольорами та підібрати, які саме підходять для вас.

"Освіжити" тон обличчя допоможе одяг пастельних тонів - бежевий, персиковий, рожевий колір.

Підбір стрижки та кольору волосся

Звичайні перукарські ножиці можуть творити чудеса! Це також може бути несподіваною зброєю проти старіння. Проте будьте обережні, може бути й зворотний ефект.

Невідповідна стрижка може додати вам ще 10 років. Що стосується фарбування, варто вибирати світліший колір або відтінки, трохи яскравіші за ваш природний колір обличчя, оскільки такі відтінки "освіжають" образ.

Посміхайтесь

Банальна порада, але дієва. Розслабте обличчя та злегка посміхніться. Робіть це якомога частіше, оскільки похмурий вигляд додає років.