Эти ежедневные привычки приводят к раннему старению: избавьтесь от них прямо сейчас!

Все знают, что курение и стресс ускоряют процесс старения. Однако есть и другие неочевидные привычки, которые на самом деле воруют нашу молодость.

Плохо увлажненная кожа

Очень важно пить много воды и регулярно увлажнять кожу, чтобы дольше оставаться молодыми. При умывании необходимо использовать соответствующие увлажняющие средства.

Умываться мылом ни в коем случае не нужно, чтобы не раздражать кожу лица. Также очень важно каждый вечер смывать макияж, чтобы кожа дышала.

Недостаточность сна

Самая главная привычка, ускоряющая старение - это дефицит сна. Когда человек мало спит, организм выделяет больше кортизола - гормона стресса. После этого коллаген, который поддерживает кожу гладкой и упругой, постепенно разрушается, что приводит к появлению тонких линий и морщин.

Высокое давление

Высокое кровяное давление повышает риск возникновения проблем, связанных с возрастом, таких как сосудистая деменция.

Поэтому важно периодически контролировать артериальное давление, соблюдая соответствующую диету и делая физические упражнения.

Хмурый лоб

Мы можем хмуриться, даже не осознавая этого. Однако старайтесь избегать этого выражения лица, чтобы затем на лбу не появились морщинки. Чем больше вы хмуритесь, тем больше морщин образуется со временем.

Как выглядеть моложе

Подбор правильной одежды

Темные оттенки одежды обычно прибавляют возрасту, тогда как яркие - наоборот. Попытайтесь поэкспериментировать с цветами и подобрать, какие именно подходят для вас.

"Освежить" тон лица поможет одежда пастельных тонов - бежевый, персиковый, розовый цвет.

Подбор стрижки и цвета волос

Обычные парикмахерские ножницы могут творить чудеса! Это также может быть неожиданным оружием против старения. Однако будьте осторожны, может быть и обратный эффект.

Неподходящая стрижка может добавить вам еще 10 лет. Что касается окрашивания, следует выбирать более светлый цвет или оттенки, немного ярче вашего природного цвета лица, поскольку такие тона "освежают" образ.

Улыбайтесь

Банальный совет, но действенный. Расслабьте лицо и слегка улыбнитесь. Делайте это как можно чаще, поскольку хмурый вид прибавляет года.