Ці рослини по-справжньому їдять комах. Ось як виглядають зелені хижаки (фото)

Рослини-хижаки, які здатні когось з'їсти - не фантастика. У природі справді є декілька видів, які полюють на комах і їхньою жертвою можуть стати навіть хребетні тварини.

Про те, як виглядають ці "зелені монстри", пише House digest .

Венерина мухоловка

Мабуть, найпопулярнішою комахоїдною рослиною є Венерина мухоловка (Dionaea muscipula). Ця рослина має "щелепи", вистелені крихітними волосками й невеликі виступи, схожі на зуби. Коли комаха потрапляє всередину цієї пащі, вона закриваються, захоплюючи жертву в пастку.

Венерині мухоловки є одними з небагатьох м’ясоїдних рослин, які використовують будь-які рухи для захоплення комах. Рослина походить із Північної та Південної Кароліни. Вона ловить різноманітних жуків, включаючи мурах, павуків, жуків і, звичайно, летючих комах.

Венерина мухоловка їсть мурах, павуків і комах (скриншот House digest)

Дарлінгтонія каліфорнійська

Каліфорнійські лілії або лілії-кобри (Darlingtonia californica) мають незвичайне листя у формі глечика. Ці листки вузькі та глибокі, вони утворюють ідеальну пастку. Усередині чашки міститься солодкий нектар, і як тільки комаха проникає в середину, щоб спробувати його, їй важко вибратися.

Листя рослини вкрите дірками, які створюють різні відтінки, що дезорієнтує жуків, які намагаються втекти. Більшість комах втомлюються і падають глибше у чашу, у якій ферментативна рідина повільно їх "перетравлює".

Ці хижі рослини зустрічаються переважно у вологих місцях.

Лілія-кобра приманює жертв солодким нектаром (скриншот House digest)

Сарраценія пурпурова

Глечик пурпуровий (Sarracenia purpurea), як і лілія-кобра, також виглядає загрозливо. Ця рослина, яку часто називають мавпячою чашкою, є розумною, коли йдеться про виживання.

Ці рослини виділяють солодкий аромат, який приваблює комах. Коли тварини опиняються в глечику, то швидко розчиняються в кислотній рідині.

Пурпурові глечики здатні захоплювати навіть хребетних тварин. New Scientist повідомляв, що в 2019 році вчений помітив саламандру, яка потрапила в пастку в глечик, під час вивчення цих рослин у Канаді.

Глечик пурпуровий здатен нападати навіть на хребетних тварин (скриншот House digest)

Непентес

Іншим різновидом глечикових рослин є тропічні Nepenthes, і це, мабуть, найдивовижніший з усіх різновидів. Глечики на цих рослинах не спрямовані вгору, а скоріше звисають зі стебла і наповнені смачним нектаром.

Він приваблює жуків своїм солодким запахом. Коли комаха сідає на край глечика, вона прослизає всередину. Цікаво, що деякі личинки, мурахи та один вид жаб можуть вижити в небезпечному нектарі.

Непентес заманює своїх жертв солодким ароматом (скриншот House digest)

Росичка

Капська росичка (Drosera capensis) може бути однією з найцікавіших м’ясоїдних рослин. Ці рослини мають довгі стебла, які іноді називають щупальцями, з тонкими волосками, вкритими блискучими крапельками, які приваблюють комах.

Стебла капської росички можуть рухатися, коли їм потрібно схопити здобич. Як тільки комаха потрапляє в пастку на стебло, сусідні стебла змикаються навколо неї, унеможливлюючи втечу тварини.

Ці рослини також розумні, оскільки можуть розрізнити комаху, лист або краплю води. Цей хижак південної Африки росте в тропічних районах.

Росичка схоплює жертв "щупальцями" (скриншот House digest)