Эти растения по-настоящему едят насекомых. Вот как выглядят зеленые хищники (фото)

Растения-хищники, которые способные кого-то съесть - не фантастика. В природе действительно существует несколько видов, которые охотятся на насекомых и их жертвой могут стать даже позвоночные животные.

О том, как выглядят эти "зеленые монстры", пишет House digest .

Венерина мухоловка

Пожалуй, самым популярным насекомоядным растением есть Венерина мухоловка (Dionaea muscipula). Это растение имеет "челюсти", выстланные крошечными волосками и небольшие выступы, похожие на зубы. Когда насекомое попадает внутрь этой пасти, она закрывается, захватывая жертву в ловушку.

Венерины мухоловки являются одними из немногих мясоядных растений, использующих любые движения для захвата насекомых. Растение походит из Северной и Южной Каролины. Оно ловит разнообразных жуков, включая муравьев, пауков, жуков и, конечно, летучих насекомых.

Венерина мухоловка ест муравьев, пауков и насекомых (скриншот House digest)

Дарлингтония калифорнийская

Калифорнийская лилия или лилия-кобра (Darlingtonia californica) имеет необычные листья в форме кувшина. Эти листья узкие и глубокие, они образуют идеальную ловушку. Внутри чашки помещается сладкий нектар, и как только насекомое проникает внутрь, чтобы попробовать его, ему трудно выбраться.

Листья растения покрыты дырками, которые создают разные оттенки, что дезориентирует жуков, пытающихся убежать. Большинство насекомых устают и падают глубже в чашу, в которой ферментативная жидкость медленно их "переваривает".

Эти хищные растения встречаются преимущественно во влажных местах.

Лилия-кобра привлекает жертв сладким нектаром (скриншот House digest)

Сарратения пурпурная

Кувшин пурпурный (Sarracenia purpurea), как и лилия-кобра, также выглядит угрожающе. Это растение, которое часто называют обезьяньей чашкой, разумно, когда речь идет о выживании.

Эти растения выделяют сладкий аромат, привлекающий насекомых. Когда животные оказываются в кувшине, становится слишком поздно. Насекомые быстро растворяются в кислотной жидкости.

Пурпурные кувшины способны захватывать даже позвоночных животных. New Scientist сообщал, что в 2019 году ученый заметил саламандру, попавшую в ловушку в кувшин, во время изучения этого растения их в Канаде.

Кувшин пурпурный способен нападать даже на позвоночных животных (скриншот House digest)

Непентес

Другой разновидностью кувшинных растений является тропические Nepenthes, и это, пожалуй, самая удивительная из всех разновидностей. Кувшины на этих растениях не направлены вверх, а скорее свисают со стебля и наполнены вкусным нектаром.

Он привлекает жуков своим сладким запахом. Когда насекомое садится на край кувшина, оно проскальзывает внутрь. Интересно, что некоторые личинки, муравьи и один вид лягушек могут выжить в опасном нектаре.

Непентес привлекает своих жертв сладким ароматом (скриншот House digest)

Росянка

Капская росичка (Drosera capensis) может быть одним из самых интересных мясоядных растений. Эти растения имеют длинные стебли, которые иногда называют щупальцами, с тонкими волосками, покрытыми блестящими капельками, которые привлекают насекомых.

Стебли капской росянки могут двигаться, когда им нужно схватить добычу. Как только насекомое попадает в ловушку на стебель, соседние стебли смыкаются вокруг него, делая невозможным побег животного.

Эти растения также разумны, поскольку могут различить насекомое, лист или каплю воды. Этот хищник южной Африки растет в тропических районах.

Росянка схватывает жертв "щупальцами" (скриншот House digest)