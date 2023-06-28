Ці рослини не можна приносити у дім, щоб не притягнути нещастя
Вважається, що прикрасити квартиру або здивувати винуватця урочистостей можна за допомогою квітки в горщику. Однак, перед тим потрібно розібратися, яких рослин краще уникати.
Які квіти не варто тримати в будинку, щоб не накликати біду - читайте на Styler нижче.
Латаття
Квіти латаття, принесені у дім - дуже погана прикмета. Зрізати ці квіти у жодному разі. Ще здавна існує думка, що це душі утоплених дівчат, які стали русалками.
Зокрема, якщо зрізати квітку і принести у дім, то довгий час будуть переслідувати погані сни та нещастя.
Латаття (wikipedia)
Калли
Існує повір'я, що принесені до будинку каллі приваблюють хвороби та нещастя.
Вони притягують печаль і навіть смерть (деякі народи приносять калли на цвинтар).
За однією з теорій, такій назві сприяв її вигляд - жовта серединка асоціюється зі свічкою, а білі пелюстки нагадують саван (поховальне вбрання з білої тканини).
Калли (freepik)
Бузина
Предки вважали, що бузину виростив сам диявол і оселився у ній. Раніше люди не вирубували бузину навіть там, де вона сильно розрослася, бо вірили, що за це чорти помстяться.
Не приносили бузину й у дім, бо вірили, що вона притягне нещастя.
Бузина (wikipedia)
Які квіти тримати вдома для щастя
Крім заборонених рослин, існують і дозволені - квіти, які позитивно впливають на здоров'я людей і навіть сприяють збагаченню.
Варто надавати перевагу таким рослинам:
- герань - дарує впевненість в собі, удачу в справах і сприяє налагодженню взаємин між людьми
- фіалка - підвищує настрій та приносить щастя у дім
- спатифіллум - дарує щастя та покращує ментальний зв'язок між закоханими
Також позитивними рослинами з доброю енергетикою вважаються кімнатні хризантеми, цикламени, китайські троянди і кислиця.
Раніше ми повідомляли, які кімнатні рослини заборонено ставити на підвіконня.
Також ми писали, як часто потрібно пересаджувати кімнатні рослини, щоб вони гарно росли.