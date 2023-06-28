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Ці рослини не можна приносити у дім, щоб не притягнути нещастя

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Середа 28 червня 2023 17:20
Ці рослини не можна приносити у дім, щоб не притягнути нещастя Які квіти не можна тримати в будинку (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вважається, що прикрасити квартиру або здивувати винуватця урочистостей можна за допомогою квітки в горщику. Однак, перед тим потрібно розібратися, яких рослин краще уникати.

Які квіти не варто тримати в будинку, щоб не накликати біду - читайте на Styler нижче.

Латаття

Квіти латаття, принесені у дім - дуже погана прикмета. Зрізати ці квіти у жодному разі. Ще здавна існує думка, що це душі утоплених дівчат, які стали русалками.

Зокрема, якщо зрізати квітку і принести у дім, то довгий час будуть переслідувати погані сни та нещастя.

Ці рослини не можна приносити у дім, щоб не притягнути нещастяЛатаття (wikipedia)

Калли

Існує повір'я, що принесені до будинку каллі приваблюють хвороби та нещастя.

Вони притягують печаль і навіть смерть (деякі народи приносять калли на цвинтар).

За однією з теорій, такій назві сприяв її вигляд - жовта серединка асоціюється зі свічкою, а білі пелюстки нагадують саван (поховальне вбрання з білої тканини).

Ці рослини не можна приносити у дім, щоб не притягнути нещастяКалли (freepik)

Бузина

Предки вважали, що бузину виростив сам диявол і оселився у ній. Раніше люди не вирубували бузину навіть там, де вона сильно розрослася, бо вірили, що за це чорти помстяться.

Не приносили бузину й у дім, бо вірили, що вона притягне нещастя.

Ці рослини не можна приносити у дім, щоб не притягнути нещастяЦі рослини не можна приносити у дім, щоб не притягнути нещастяБузина (wikipedia)

Які квіти тримати вдома для щастя

Крім заборонених рослин, існують і дозволені - квіти, які позитивно впливають на здоров'я людей і навіть сприяють збагаченню.

Варто надавати перевагу таким рослинам:

  • герань - дарує впевненість в собі, удачу в справах і сприяє налагодженню взаємин між людьми
  • фіалка - підвищує настрій та приносить щастя у дім
  • спатифіллум - дарує щастя та покращує ментальний зв'язок між закоханими

Також позитивними рослинами з доброю енергетикою вважаються кімнатні хризантеми, цикламени, китайські троянди і кислиця.

Раніше ми повідомляли, які кімнатні рослини заборонено ставити на підвіконня.

Також ми писали, як часто потрібно пересаджувати кімнатні рослини, щоб вони гарно росли.

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