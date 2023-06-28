Эти растения нельзя приносить в дом, чтобы не привлечь несчастья
Считается, что украсить квартиру или удивить виновника торжества можно с помощью цветка в горшке. Однако перед тем нужно разобраться, каких растений лучше избегать.
Какие цветы не стоит держать в доме, чтобы не навлечь беду - читайте на Styler ниже.
Водяная лилия
Цветы водяная лилия, принесенные в дом - очень плохая примета. Срезать эти цветы ни в коем случае. Еще издавна существует мнение, что это души утопленных девушек, ставших русалками.
В частности, если срезать цветок и принести в дом, то долгое время будут преследовать плохие сны и несчастья.
Водяная лилия (wikipedia)
Калли
Существует поверье, что принесенные в дом калли притягивают болезни и несчастья.
Они притягивают печаль и даже смерть (некоторые народы приносят калли на кладбище).
По одной из теорий, такому названию способствовал ее вид - желтая серединка ассоциируется со свечой, а белые лепестки напоминают саванн (погребальный наряд из белой ткани).
Калли (freepik)
Бузина
Предки считали, что бузину вырастил сам дьявол и поселился в ней. Раньше люди не вырубали бузину даже там, где она сильно разрослась, потому что верили, что за это черти отомстят.
Не приносили бузину и в дом, потому что верили, что она привлечет несчастья.
Бузина (wikipedia)
Какие цветы держать дома для счастья
Кроме запрещенных растений, существуют и разрешенные - цветы, положительно влияющие на здоровье людей и даже способствующие обогащению.
Следует отдавать предпочтение таким растениям:
- герань - дарит уверенность в себе, удачу в делах и способствует налаживанию взаимоотношений между людьми
- фиалка - повышает настроение и приносит счастье в дом
- спатифиллум - дарит счастье и улучшает ментальную связь между влюбленными
Также положительными растениями с хорошей энергетикой считаются комнатные хризантемы, цикламены, китайские розы и кислица.
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