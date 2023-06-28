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Эти растения нельзя приносить в дом, чтобы не привлечь несчастья

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Среда 28 июня 2023 17:20
Эти растения нельзя приносить в дом, чтобы не привлечь несчастья Какие цветы нельзя держать в доме (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Считается, что украсить квартиру или удивить виновника торжества можно с помощью цветка в горшке. Однако перед тем нужно разобраться, каких растений лучше избегать.

Какие цветы не стоит держать в доме, чтобы не навлечь беду - читайте на Styler ниже.

Водяная лилия

Цветы водяная лилия, принесенные в дом - очень плохая примета. Срезать эти цветы ни в коем случае. Еще издавна существует мнение, что это души утопленных девушек, ставших русалками.

В частности, если срезать цветок и принести в дом, то долгое время будут преследовать плохие сны и несчастья.

Эти растения нельзя приносить в дом, чтобы не привлечь несчастьяВодяная лилия (wikipedia)

Калли

Существует поверье, что принесенные в дом калли притягивают болезни и несчастья.

Они притягивают печаль и даже смерть (некоторые народы приносят калли на кладбище).

По одной из теорий, такому названию способствовал ее вид - желтая серединка ассоциируется со свечой, а белые лепестки напоминают саванн (погребальный наряд из белой ткани).

Эти растения нельзя приносить в дом, чтобы не привлечь несчастьяКалли (freepik)

Бузина

Предки считали, что бузину вырастил сам дьявол и поселился в ней. Раньше люди не вырубали бузину даже там, где она сильно разрослась, потому что верили, что за это черти отомстят.

Не приносили бузину и в дом, потому что верили, что она привлечет несчастья.

Эти растения нельзя приносить в дом, чтобы не привлечь несчастьяЭти растения нельзя приносить в дом, чтобы не привлечь несчастьяБузина (wikipedia)

Какие цветы держать дома для счастья

Кроме запрещенных растений, существуют и разрешенные - цветы, положительно влияющие на здоровье людей и даже способствующие обогащению.

Следует отдавать предпочтение таким растениям:

  • герань - дарит уверенность в себе, удачу в делах и способствует налаживанию взаимоотношений между людьми
  • фиалка - повышает настроение и приносит счастье в дом
  • спатифиллум - дарит счастье и улучшает ментальную связь между влюбленными

Также положительными растениями с хорошей энергетикой считаются комнатные хризантемы, цикламены, китайские розы и кислица.

Ранее мы сообщали, какие комнатные растения запрещено ставить на подоконник.

Также мы писали, как часто нужно пересаживать комнатные растения, чтобы они хорошо росли.

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