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Які кімнатні рослини заборонено ставити на підвіконні: перелік та опис

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Субота 17 червня 2023 14:40
Які кімнатні рослини заборонено ставити на підвіконні: перелік та опис Які рослини не можна ставити на підвіконні (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Квіти в домі не тільки прикрашають його, а й чудово очищають повітря. Тому багато хто вважає, що найпростіше поставити горщики на підвіконня. Але не всім рослинам подобається таке місце.

Які кімнатні рослини не можна ставити на підвіконні - читайте на Styler нижче.

Монстера

Це популярна домашня рослина з великим розрізним листям. Рослина любить високу вологість повітря, потребує хорошого освітлення, але дуже не любить, якщо на неї потрапляє яскраве сонячне світло.

Які кімнатні рослини заборонено ставити на підвіконні: перелік та описМонстера (freepik)

Калатея

Цю примхлива рослина не дуже легка в догляді, проте має привабливе листя.

Повністю лишити без світла калатею не можна, бо її листя втратить свій колір, проте і прямі сонячні промені для неї згубні. Також рослина не переносить протягів та різких перепадів температури.

Які кімнатні рослини заборонено ставити на підвіконні: перелік та описКалатея (freepik)

Хлорофітум

Рослина-фільтр, яка здатна самотужки очищати повітря, поглинати чадний газ та формальдегід. Крім того, хлорофітум виділяє в повітря фітонциди та знезаражує його, ефективно борючись з численними збудниками хвороб.

Рослина невибаглива, добре росте навіть у темній кімнаті.

Які кімнатні рослини заборонено ставити на підвіконні: перелік та описХлорофітум (freepik)

Орхідея

Якщо горщик з рослиною стоїть з південного боку, то обов’язково захистіть його від прямих сонячних променів. Оптимальна температура для орхідеї коливається від +16°С до +24°С, а також їй необхідна вологість.

Які кімнатні рослини заборонено ставити на підвіконні: перелік та описОрхідея (freepik)

Сансев’єрія

Про цю рослину можна забути на тиждень-два, і вона не загине та не засохне. Рослині потрібне розсіяне світло, тому найкраще її ставити на підвіконня тих вікон, де прямі сонячні промені бувають рідко.

Які кімнатні рослини заборонено ставити на підвіконні: перелік та опис

Сансев’єрія (wikipedia)

Адіантум

Інша назва ​​рослини -кучерява папороть. Адіантум любить тінь і вологий ґрунт - від яскравого світла та засухи листя папороті відмирає. Також рослина не переносить протягів і забрудненого повітря.

Які кімнатні рослини заборонено ставити на підвіконні: перелік та опис

Адіантум (asterias)

Антуріум

Рослина вважається однією з найбільш витривалих кімнатних росли, але потребує лише стабільних кімнатних умов без екстремальних стрибків температури. Тому від яскравого сонячного світла варто прибрати.

Які кімнатні рослини заборонено ставити на підвіконні: перелік та опис

Антуріум (freepik)

Пуансетія

Ця рослина квітне взимку, тому що не любить тепло. Прийнятна температура від +15°С до +21°С. Краще прибрати її з підвіконня і від будь-якого іншого джерела тепла.

Які кімнатні рослини заборонено ставити на підвіконні: перелік та описПуансетія (wikipedia)

Раніше ми називали кімнатні рослини, які знімають стрес, тривожність і втому.

Також ми писали, що потрібно покласти у горщик перед тим, як саджати вазони.

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Рослини вазони комнатные растения