Які кімнатні рослини заборонено ставити на підвіконні: перелік та опис

Квіти в домі не тільки прикрашають його, а й чудово очищають повітря. Тому багато хто вважає, що найпростіше поставити горщики на підвіконня. Але не всім рослинам подобається таке місце.

Які кімнатні рослини не можна ставити на підвіконні - читайте на Styler нижче.

Монстера

Це популярна домашня рослина з великим розрізним листям. Рослина любить високу вологість повітря, потребує хорошого освітлення, але дуже не любить, якщо на неї потрапляє яскраве сонячне світло.

Монстера (freepik)

Калатея

Цю примхлива рослина не дуже легка в догляді, проте має привабливе листя.

Повністю лишити без світла калатею не можна, бо її листя втратить свій колір, проте і прямі сонячні промені для неї згубні. Також рослина не переносить протягів та різких перепадів температури.

Калатея (freepik)

Хлорофітум

Рослина-фільтр, яка здатна самотужки очищати повітря, поглинати чадний газ та формальдегід. Крім того, хлорофітум виділяє в повітря фітонциди та знезаражує його, ефективно борючись з численними збудниками хвороб.

Рослина невибаглива, добре росте навіть у темній кімнаті.

Хлорофітум (freepik)

Орхідея

Якщо горщик з рослиною стоїть з південного боку, то обов’язково захистіть його від прямих сонячних променів. Оптимальна температура для орхідеї коливається від +16°С до +24°С, а також їй необхідна вологість.

Орхідея (freepik)

Сансев’єрія

Про цю рослину можна забути на тиждень-два, і вона не загине та не засохне. Рослині потрібне розсіяне світло, тому найкраще її ставити на підвіконня тих вікон, де прямі сонячні промені бувають рідко.

Сансев’єрія (wikipedia)

Адіантум

Інша назва ​​рослини -кучерява папороть. Адіантум любить тінь і вологий ґрунт - від яскравого світла та засухи листя папороті відмирає. Також рослина не переносить протягів і забрудненого повітря.

Адіантум (asterias)

Антуріум

Рослина вважається однією з найбільш витривалих кімнатних росли, але потребує лише стабільних кімнатних умов без екстремальних стрибків температури. Тому від яскравого сонячного світла варто прибрати.

Антуріум (freepik)

Пуансетія

Ця рослина квітне взимку, тому що не любить тепло. Прийнятна температура від +15°С до +21°С. Краще прибрати її з підвіконня і від будь-якого іншого джерела тепла.

Пуансетія (wikipedia)