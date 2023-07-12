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Ці рослини категорично не можна садити на подвір'ї: можуть нашкодити здоров'ю

Що не можна садити на подвір'ї (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі рослини категорично не можна садити на клумбах та грядках. Все тому, що вони можуть становити серйозну небезпеку, адже містять шкідливі речовини і навіть можуть бути токсичними для людей і домашніх тварин.

Про це пише Sante Plus.

Пізньоцвіт осінній (колхікум)

Пізньоцвіт осінній - це дуже приваблива квітка з видовженими фіолетовими пелюстками, яка може становити серйозну небезпеку. Рослина містить отруйний алкалоїд колхіцин. 0,08-0,2% отрути є в цибулинах, 0,03% - у листі, та 0,4-1,8% - у квітках.

При потраплянні в організм колхіцин викликає блювоту та розлад шлунку.

Пізньоцвіт осінній (wikipedia)

Арум плямистий

Рослина, яка містить токсичні речовини та викликає подразнення, запалення та печіння шкіри. Також ймовірний навіть набряк язика та губ.

Арум плямистий (wikipedia)

Конвалія

Як виявилось конвалія не така вже й безпечна квітка. У дзвониках ховається токсична речовина, яка може викликати алергічні реакції та подразнення шкіри.

Конвалія (wikipedia)

Англійський плющ

Це рослина, яка піднімається по стінах, обгортаючи дерева та вікна. Насправді ж плющ небезпечний, адже його стебла і листя можуть викликати дерматит.

А ягоди, які схожі на чорницю, можуть викликати блювоту та біль у животі.

Плющ (wikipedia)

Олеандр

Така рослина є дуже популярною, її навіть вирощують як декоративну кімнатну квітку. Однак, в стеблі, листі і квітах містяться глікозиди, що які можуть нашкодити здоров'ю.

Олеандр (wikipedia)

Раніше ми повідомляли про найкращий час поливу вазонів влітку, щоб на них не "горіло" листя.

Також ми писали, яка кімнатна рослина здатна змінити долю жінки і зробити її щасливою.

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