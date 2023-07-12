RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти растения категорически нельзя сажать во дворе: могут навредить здоровью

Что нельзя сажать во дворе (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые растения категорически нельзя сажать на клумбах и грядках. Все потому, что они могут представлять серьезную опасность, ведь содержат вредные вещества и даже могут быть токсичными для людей и домашних животных.

Об этом пишет Sante Plus.

Поздноцвет осенний (колхикум)

Позднецвет осенний - это очень привлекательный цветок с удлиненными фиолетовыми лепестками, который может представлять серьезную опасность. Растение содержит ядовитый алкалоид колхицин. 0,08-0,2% яда есть в луковицах, 0,03% - в листьях, и 0,4-1,8% - в цветках.

При попадании в организм колхицин вызывает рвоту и расстройство желудка.

Поздноцвет осенний (wikipedia)

Арум пятнистый

Растение, содержащее токсичные вещества и вызывает раздражение, воспаление и жжение кожи. Также возможен даже отек языка и губ.

Арум пятнистый (wikipedia)

Ландыш

Как оказалось ландыш не такой уж безопасный цветок. В колокольчиках скрывается токсическое вещество, которое может вызвать аллергические реакции и раздражение кожи.

Ландыш (wikipedia)

Английский плющ

Это растение, которое поднимается по стенам, оборачивая деревья и окна. На самом же деле плющ опасен, ведь его стебли и листья могут вызвать дерматит.

А ягоды, похожие на чернику, могут вызвать рвоту и боль в животе.

Плющ (wikipedia)

Олеандр

Такое растение очень популярно, его даже выращивают как декоративный комнатный цветок. Однако в стебле, листьях и цветах содержатся гликозиды, которые могут навредить здоровью.

Олеандр (wikipedia)

Ранее мы сообщали о лучшем времени полива вазонов летом, чтобы на них не "горели" листья.

Также мы писали, какое комнатное растение способно изменить судьбу женщины и сделать ее счастливой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рослиниклумба