Названо найкращий час поливу вазонів влітку, щоб на них не "горіло" листя

У літні місяці кімнатним рослинам потрібен регулярний полив, щоб вони виживали за більш високих температур.

Коли поливати рослини влітку

У жарку погоду перевіряйте ґрунт кожні кілька днів, щоб переконатися, що він вологий.

"Поливайте рослини прохолодним ранком, щоб вода встигла поглинутися, перш ніж випаруватися в денній спеці", - радить Фіона.

Ніколи не поливайте рослини, коли світить сонце, оскільки це може призвести до опіку листя.

Краплі води на листі можуть спричинити опік листя через посилення сильного сонячного світла. Полив на повному сонці також не є ефективним використанням води, оскільки вона випаровується до того, як потрапить у ґрунт.

Також не можна поливати рослини пізно ввечері, оскільки це може призвести до грибкових захворювань.

Вода залишається на листі та стеблах і не має можливості висохнути, що може викликати грибкові інфекції. У той час як деякі рослини, такі як середземноморські, можуть пережити спекотну погоду без великої кількості води, деякі інші рослини необхідно постійно поливати.

Направляйте воду до коріння рослин, де волога поглинатиметься.

Підвісні вазони, можливо, доведеться поливати двічі на день - один раз вранці та один раз увечері, оскільки вони швидше висихають.

Мульчування навколо рослин органічним матеріалом, таким як солома, картон або кора також допомагає утримувати вологу.