Ці речі зіпсують вашу пральну машину на раз-два: таких цілий список

Пральна машина досить тендітна річ, яка може зіпсуватися навіть через звичний одяг, такий як шкарпетка чи неочищені кишені.

Які ще речі можуть призвести до ремонту - дізнайтеся в матеріалі Styler далі.

Як одяг може зіпсувати пральну машину

Фахівці кажуть, що звичайна шкарпетка може призвести до того, що ваша помічниця припинить зливати воду і віджимати.

Скільки би ви не запускали цикл прання, машина не буде набирати воду і зливати її, хіба що крутитиме барабан постійно, не перемикаючись на інші етапи, як от злив чи віджим.

Річ у тім, що такий дріб'язок, як шкарпетка чи рукавичка може потрапити до відсіку, який призначений для затримки такого "сміття". Він зазвичай розташований під кришкою внизу машини.

Особливо варто бути уважним, якщо у вас є маленькі діти з маленькими шкарпетками чи рукавичками. Такі речі варто зібрати в тканинний мішечок і випрати в ньому. Адже потрапляння шкарпетки до зливу може зупинити машину. Щоб виправити поломку, цей відсік треба відкрити і почистити.

Шкарпетка може зупинити пральну машину (колаж Styler)

Які ще речі не можна прати або прати обережно

Будь-яку річ з кишенями. Невеликі предмети, залишені в кишенях, легко потрапляють до барабана пральної машини (монети, зубочистки, сірники, шурупи тощо). Завжди перевіряйте кишені на наявність предметів, які можуть пошкодити барабан чи забити злив.

Подушки з ефектом пам'яті. Такі ортопедичні подушки під час прання можуть порватися і забити слив дрібним наповнювачем.

Одяг, на якому залишилася шерсть домашніх тварин. Шерсть застрягатиме в барабані, засмічуватиме фільтр. З часом це може призвести до несправності.

Одяг з камінням або паєтками. Такі прикраси можуть легко відірватися або відклеїтися, що може призвести до поломки пральної машини.

Килимки з гумовою основою. Під час прання вони можуть легко порватися і забити злив.

Бюстгальтери. Дрібні застібки і "кісточки" легко стануть причиною поломки, та й сама білизна може зіпсуватися. Цей предмет одягу, як і шкарпетки, краще прати в тканинних мішечках.