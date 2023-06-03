Эти вещи испортят вашу стиральную машину на раз-два: таких целый список
Стиральная машина довольно хрупкая вещь, которая может испортиться даже из-за привычной одежды, такой как носок или неочищенные карманы.
Какие еще вещи могут привести к ремонту - узнайте в материале Styler дальше.
Как одежда может испортить стиральную машину
Специалисты говорят, что обычный носок может привести к тому, что ваша помощница перестанет сливать воду и отжимать.
Сколько бы вы ни запускали цикл стирки, машина не будет набирать воду и сливать ее, разве что будет крутить барабан постоянно, не переключаясь на другие этапы, как слив или отжим.
Дело в том, что такая мелочь, как носок или перчатка может попасть в отсек, предназначенный для задержки такого "мусора". Он обычно находится под крышкой внизу машины.
Особо стоит быть внимательным, если у вас есть маленькие дети с маленькими носками или перчатками. Такие вещи следует собрать в тканевый мешочек и постирать в нем. Ведь попадание носка в слив может остановить машину. Чтобы исправить поломку, этот отсек нужно открыть и почистить.
Носок может остановить стиральную машину (коллаж Styler)
Какие еще вещи нельзя стирать или стирать осторожно
Любую вещь с карманами. Небольшие предметы, оставленные в карманах, легко попадают в барабан стиральной машины (монеты, зубочистки, спички, шурупы и т. п.). Всегда проверяйте карманы на наличие предметов, которые могут повредить барабан или забить слив.
Подушки с эффектом памяти. Такие ортопедические подушки во время стирки могут порваться и забить слив мелким наполнителем.
Одежду, на которой осталась шерсть домашних животных. Шерсть будет застревать в барабане, засорять фильтр. Со временем это может привести к неисправности.
Одежду с камнями или пайетками. Такие украшения могут легко оторваться или отклеиться, что может привести к поломке стиральной машины.
Коврики с резиновой основой. Во время стирки они могут легко порваться и забить слив.
Бюстгальтеры. Мелкие застежки и "косточки" легко станут причиной поломки, да и само белье может испортиться. Этот предмет одежды, как и носки, лучше стирать в тканевых мешочках.
Раньше мы писали также, что делать, если стиральная машина не сливает воду и не отжимает белье.
Также узнайте, что нельзя делать со стиральной машиной после окончания стирки.