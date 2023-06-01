Пральна машина не зливає воду і не віджимає: рішення за 2 хвилини і жодних витрат
Пральна машина може раптом перестати зливати воду і віджимати. Статися таке може навіть з новою технікою, і от ви вже у відчаї гуглите майстра, готуєте гроші... Але стоп. Цю проблему, виявляється, можна вирішити хвилини за дві і цілком безкоштовно.
Чому машина може так зламатися, і як це виправити - в матеріалі Styler далі.
Чому вода не зливається, а віджим не працює
Якщо ви відкриваєте барабан пральної машинки, а там стоїть вода. Або ж віджим не запускається чи запускається, але речі все одно вологі. І скільки би ви не запускали цикл прання по новому, нічого не змінюється?
У більшості випадків вам не варто викликати майстра, адже поломку легко виправити самостійно. Просто зверніть увагу на заглушку, яка знаходиться внизу машини.
Навіщо машинці спеціальний відсік
Під кришкою-заглушкою внизу приладу є спеціальний відсік, який затримує всякий дріб'язок, який разом з водою може зливатися з машини.
Монети, шурупи, ватні палички, фантики, сірники - увесь цей скарб разом із нитками, волоссям і брудом ви можете виявити там.
Відомі випадки, коли саме там відшукували загублену шкарпетку.
Ось тут може бути причина поломки (скриншот)
Як полагодити пральну машину
Цей відсік треба відкрити і дістати вищезгаданий фільтр. Робити це треба в наступному порядку:
- Відкрийте кришку за допомогою рук, ножа чи пласкої викрутки.
- Підставте посудину для зливу брудної води
- Викрутіть відсік проти годинникової стрілки. Зверніть увагу, якщо там велике засорення, він може погано викручуватися.
- Очистіть фільтр, помийте його.
- Вкрутіть "затримувач непотрібу" назад і закрийте кришку.
Перевірте: після цих дій пральна машина має запрацювати як треба. При пранні після ремонту подивіться, чи не тече в цьому місці вода.
Таку чистку варто проводити хоча б раз на рік і техніка служитиме роками.
Почистіть фільтр і все запрацює (скриншот)
Інші причини поломки
Вода може припинити зливатися, і машинка не віджиматиме через поломку насоса. Таке трапляється рідко, але для його заміни потрібен буде чоловік "з руками", або доведеться викликати майстра.
Раніше ми писали, що не можна робити з пральною машиною після закінчення прання.
Також дізнайтеся, який засіб варто додати до прального порошку.