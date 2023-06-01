Пральна машина не зливає воду і не віджимає: рішення за 2 хвилини і жодних витрат

Пральна машина може раптом перестати зливати воду і віджимати. Статися таке може навіть з новою технікою, і от ви вже у відчаї гуглите майстра, готуєте гроші... Але стоп. Цю проблему, виявляється, можна вирішити хвилини за дві і цілком безкоштовно.

Чому машина може так зламатися, і як це виправити - в матеріалі Styler далі.

Чому вода не зливається, а віджим не працює

Якщо ви відкриваєте барабан пральної машинки, а там стоїть вода. Або ж віджим не запускається чи запускається, але речі все одно вологі. І скільки би ви не запускали цикл прання по новому, нічого не змінюється?

У більшості випадків вам не варто викликати майстра, адже поломку легко виправити самостійно. Просто зверніть увагу на заглушку, яка знаходиться внизу машини.

Навіщо машинці спеціальний відсік

Під кришкою-заглушкою внизу приладу є спеціальний відсік, який затримує всякий дріб'язок, який разом з водою може зливатися з машини.

Монети, шурупи, ватні палички, фантики, сірники - увесь цей скарб разом із нитками, волоссям і брудом ви можете виявити там.

Відомі випадки, коли саме там відшукували загублену шкарпетку.

Ось тут може бути причина поломки (скриншот)

Як полагодити пральну машину

Цей відсік треба відкрити і дістати вищезгаданий фільтр. Робити це треба в наступному порядку:

Відкрийте кришку за допомогою рук, ножа чи пласкої викрутки.

Підставте посудину для зливу брудної води

Викрутіть відсік проти годинникової стрілки. Зверніть увагу, якщо там велике засорення, він може погано викручуватися.

Очистіть фільтр, помийте його.

Вкрутіть "затримувач непотрібу" назад і закрийте кришку.

Перевірте: після цих дій пральна машина має запрацювати як треба. При пранні після ремонту подивіться, чи не тече в цьому місці вода.

Таку чистку варто проводити хоча б раз на рік і техніка служитиме роками.

Почистіть фільтр і все запрацює (скриншот)

Інші причини поломки

Вода може припинити зливатися, і машинка не віджиматиме через поломку насоса. Таке трапляється рідко, але для його заміни потрібен буде чоловік "з руками", або доведеться викликати майстра.