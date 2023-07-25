Ці речі в жодному разі не можна залишати на кріслі в авто

Часто пасажири в автомобілі залишають на сидінні деякі особисті речі, які можуть призвести до серйозних неприємностей. Варто знати, яких помилок уникати.

Що категорично не варто класти на сидіння в авто - читайте на Styler.

Які речі не можна залишати

Варто, щоб ні на передньому, ні на задньому сидінні не було таких речей, як:

сумки

гаманець

пристрої (смартфони, планшети, ноутбуки тощо)

гроші

документи

Річ у тому, що на це можуть звернути увагу зловмисники. Не виключено, що вони захочуть украсти ці речі.

Тому краще сховати купюри, гаджети та сумки у бардачку або в інше місце. Так вони не привертатимуть увагу злодіїв.

Зокрема, гроші та телефон можна залишити у кишені. Маленьку сумочку можна покласти у бардачок, якщо не поміщається - залиште на килимку біля пасажирського сидіння.

Що не можна робити в машині

Їсти або пити за кермом

Потягнутися за кавою або водою - це нормально, просто переконайтеся, що ви можете нормально тримати кермо і дивитися на дорогу. Однак, чим більше ви зайняті перекусом або їжею, тим більше ви відволікаєтесь.

Навушники

Музика під час дорожніх поїздок та довгих подорожей не є проблемою, але використання навушників не є найкращим рішенням під час водіння автомобіля.

Навушники ще більше знижують вашу увагу та заглушують інші шуми. Варто бути надзвичайно обережними, оскільки інші звуки значно важче почути у навушниках.

Зберігати непотрібні речі

Деякі люди ставляться до своїх автомобілів, як до власного будинку. Великі предмети у вашому автомобілі можуть заблокувати вашу видимість, утворюючи небезпечні сліпі місця.

Крім того, зберігання предметів на виду може зробити вас мішенню для злодіїв та шахраїв.

Їхати без взуття

Багато водіїв можуть їхати без взуття. Однак, краще так не робити. Все тому, що вам може знадобитися раптово сильно рушити з місця, і виявиться, що ви не будете в змозі застосувати належну силу голою ногою, ніж, якби ви були у взутті.