5 простих способів заощадити на обслуговуванні авто

Завдяки правильній експлуатації авто краще та довше служить. У деяких ситуаціях можна заощадити велику суму на обслуговуванні автомобіля й при цьому не нашкодити свому транспортному засобу.

Про те, як можна заощадити на експлуатації авто - читайте у матеріалі Styler.

Мийка

Мийка це чудовий спосіб заощадити час. Однак якщо ви хочете заощадити гроші та у вас є трохи вільного часу, розгляньте можливість використання миття самообслуговування. Цей варіант значно дешевший.

Прогрівайте транспорт

Взимку очевидно, що потрібно прогрівати автомобілі, інакше транспорт відмовиться їхати. Проте влітку теж потрібно прогрівати транспорт, оскільки через рух на холостому ходу авто "їсть" більше пального, особливо це актуально для машин, що були у використанні. Прагніть добре прогрівати транспортний засіб, перш ніж натиснути на педаль газу.

Склоочисники

Насправді дешеві звичайні склоочисники нормально виконують свої функції. До того ж термін служби приблизно такий самий, як і у дорогих "двірників". Насправді немає значної різниці між роботою каркасних, безкаркасних і гібридних склоочисників, хоча за дизайном і ціною вони відрізняються один від одного.

Вибирайте якісні запчастини

Насправді у дешевих аналогів оригінальних запчастин набагато менший термін служби. Потім їх доведеться купувати та міняти частіше, що спричинить щей й оплату праці спеціаліста СТО.

До того ж поломка такої підробки може спровокувати руйнування інших елементів механізму. Така економія виллється у серйозне вкладення у майбутньому. Недарма є такий вислів: "Скупий платить двічі".

Перевіряйте тиск у шинах

Тиск у шинах може змінюватись в залежності від погоди, тому слід періодично заїжджати на шиномонтаж та перевіряти його.

Зміна тиску в колесах призводить до збільшення витрати пального та швидкого зносу покришок. До того ж впливає на маневреність авто. Тому завжди перевіряйте тиск у шинах, щоб надалі не нашкодити власному транспорту.