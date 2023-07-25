Эти вещи ни в коем случае нельзя оставлять на кресле в авто
Часто пассажиры в автомобиле оставляют на сидении некоторые личные вещи, которые могут привести к серьезным неприятностям. Следует знать, каких ошибок избегать.
Что категорически не стоит класть на сиденье в авто - читайте на Styler.
Какие вещи нельзя оставлять
Следует, чтобы ни на переднем, ни на заднем сиденье не было таких вещей, как:
- сумки
- кошелек
- устройства (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.п.)
- деньги
- документы
Дело в том, что на это могут обратить внимание злоумышленники. Не исключено, что они захотят украсть эти вещи.
Поэтому лучше спрятать купюры, гаджеты и сумки в бардачке или другом месте. Так они не будут привлекать внимание воров.
В частности, деньги и телефон можно оставить в кармане. Маленькую сумочку можно положить в бардачок, если не помещается - оставьте на коврике возле пассажирского сиденья.
Что нельзя делать в машине
Есть или пить за рулем
Потянуться за кофе или водой - это нормально, просто убедитесь, что вы можете нормально держать руль и смотреть на дорогу. Однако чем больше вы заняты перекусом или едой, тем больше вы отвлекаетесь.
Наушники
Музыка во время дорожных поездок и долгих путешествий не проблема, но использование наушников не является лучшим решением во время вождения автомобиля.
Наушники еще больше понижают ваше внимание и заглушают другие шумы. Следует быть очень осторожными, поскольку другие звуки гораздо труднее услышать в наушниках.
Хранить ненужные вещи
Некоторые люди относятся к своим автомобилям, как к собственному дому. Большие предметы в автомобиле могут заблокировать вашу видимость, образуя опасные слепые места.
Кроме того, хранение предметов на виду может сделать вас мишенью для воров и мошенников.
Ехать без обуви
Многие водители могут ехать без обуви. Однако лучше так не делать. Все потому, что вам может понадобиться внезапно сильно тронуться с места, и окажется, что вы не сможете применить надлежащую силу голой ногой, чем, если бы вы были в обуви.
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