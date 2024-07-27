Ці речі повнять. Модна блогерка пояснила, як носити одяг, щоб він візуально не додавав об'єму (відео)

Часто трапляється так, що "невинні" модні помилки можуть коштувати на вдалого образу. Щоб їх уникнути, варто дослухатися до порад, якими у мережі охоче діляться блогери.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TikTok-фахівчиню зі стилю Марину Ніколюк розповідає, які речі можуть візуально повнити, якщо носити їх неправильно.

Одяг з масивним принтом

За словами блогерки, коли ми одягаємо великий принт - це візуально може додати об'єм і навпаки. Тому, коли обираєте річ із великим малюнком, можна, наприклад, розбавити її піджаком, який матиме маленький принт - у такий спосіб вдасться вирівняти пропорції.

Речі, які повнять (скриншот)

Спідниці до середини коліна

"Така довжина підходить дуже маленькому відсотку дівчат. Це повинен бути високий зріст і довгі стрункі ноги. Якщо ви худа, але ноги у вас коротші за тулуб, така довжина також буде візуально збільшувати внизу", - каже зірка соцмереж.

Спідниця довжиною до середини коліна може повнити (скриншот)

Фактурні речі, обтислі в зоні корекції

Мається на увазі одяг з вельвету чи твіду. Такий матеріал також додає лишній об'єм ділянці на, яку ми його надягаємо.

Речі з твіду чи вельвету також можуть додавати об'єму (скриншот)

Драпірування в зоні корекції

Особливо це стосується випадку, коли річ виготовлена із тонкого матеріалу, який розтягується - це не надто позитивно позначиться на візуальному об'ємі.

Драпірування теж може "нашкодити" фігурі (скриншот)

Плісировані спідниці

Їх можна носити, але варто слідкувати за тим, щоб плісировка починалася нижче зони корекції. Наприклад, коли є животик, плісировка повинна починатися нижче зони, яку ми хочемо скорегувати. Або коли є "вушка" на боках, відповідно, плісировка теж має починатися нижче.

Плісировані спідниці варто носити, враховуючи певні особливості (скриншот)

Відеоінструкція, де блогерка детально пояснює вищезгадані рекомендації: