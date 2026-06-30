Британія реформує армію на прикладі Збройних Сил України

Велика Британія готує масштабну реформу армії, орієнтуючись на бойовий досвід України. Нова оборонна стратегія передбачає переозброєння військ сучасними технологіями, розвиток безпілотних систем і зміну підходів до ведення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, російське вторгнення в Україну докорінно змінило уявлення британського військово-політичного керівництва про сучасні бойові дії. Лондон прагне зробити свої Збройні сили більш гнучкими та технологічними, використовуючи уроки, отримані українськими військовими на полі бою.

Тенології та дрони

Одним із ключових напрямків стане масове використання безпілотників, автономних систем і цифрових технологій. Також реформа передбачає прискорення закупівель озброєнь, щоб нові розробки швидше потрапляли до військових підрозділів, а не роками проходили бюрократичні процедури.

Уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера планує суттєво збільшити інвестиції в оборону. Стратегічний оборонний огляд передбачає вкладення мільярдів фунтів у виробництво дронів, далекобійного озброєння, кібероборону та розвиток штучного інтелекту для потреб армії.

Британська влада вважає, що війна Росії проти України продемонструвала вирішальну роль дешевих і масових безпілотників, швидкої адаптації до нових загроз та постійного оновлення технологій безпосередньо під час бойових дій. Саме ці принципи планують інтегрувати в майбутню модель британських Збройних сил.