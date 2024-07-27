Эти вещи полнят. Модная блогерша объяснила, как носить одежду, чтобы она визуально не прибавляла объем (видео)

Часто случается так, что "невинные" модные ошибки могут стоить нам удачного образа. Чтобы их избежать, следует прислушаться к советам, которыми в сети охотно делятся блогеры.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-специалиста по стилю Марину Николюк рассказывает, какие вещи могут визуально полнить, если носить их неправильно.

Одежда с массивным принтом

По словам блогерши, когда мы одеваем большой принт - это визуально может придать объем и наоборот. Поэтому, когда выбираете вещь с большим рисунком, можно, например, разбавить ее пиджаком, у которого будет маленький принт - таким образом удастся выровнять пропорции.

Вещи, которые полнят (скриншот)

Юбки до середины колена

"Такая длина подходит очень маленькому проценту девушек. Это должен быть высокий рост и длинные стройные ноги. Если вы худая, но ноги у вас короче туловища, такая длина также будет зрительно увеличивать внизу", - говорит звезда соцсетей.

Юбка длиной до середины колена может полнить (скриншот)

Фактурные вещи, обтягивающие в зоне коррекции

Речь идет об одежде из вельвета или твида. Такой материал также добавляет лишний объем тому участку, на который мы его надеваем.

Вещи из твида или вельвета также могут добавлять объем (скриншот)

Драпировка в зоне коррекции

Особенно это касается случая, когда вещь сделана из тонкого материала, который растягивается - это не слишком положительно скажется на визуальном объеме.

Драпировка тоже может "навредить" фигуре (скриншот)

Плиссированные юбки

Их можно носить, но следует следить за тем, чтобы плиссировка начиналась ниже зоны коррекции. Например, когда есть животик, плиссировка должна начинаться ниже зоны, которую мы хотим скорректировать. Или когда есть "ушки" на боках, соответственно, плиссировка тоже должна начинаться ниже.

Плиссированные юбки следует носить, учитывая определенные особенности (скриншот)

Видеоинструкция, где блогерша подробно объясняет вышеуказанные рекомендации: