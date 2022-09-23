UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ці речі ніколи не вийдуть з моди, а ці треба викинути і не ганьбитися: що носити восени 2022

Коллаж РБК-Украина: що носити восени 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Стилісти ділять речі на базові, застарілі та трендові. Якщо перші - вічні і завжди будуть актуальними, то трендові слугуватимуть вам рік-півтори, поки не перейдуть в розряд "застарілих".

Про це в Instaram розповіла стилістка Анна Леканова.

Експертка влаштувала розбір верхньому осінньому одягу, адже саме такий зараз актуальний, як ніколи.

Бомбери, плащі, косухи, пуховики, хутряні жилети - всі ці речі можуть бути як базовими, так і трендовими, й застарілими.

Слід зазначити, що в тренді зараз тваринні принти, логотипи та написи, які наносяться на верхній одяг, а також вирізи, укорочені (вище талії), зістарені варіанти, довжина нижче коліна тощо. А от квіткові принти, короткі пальта, плащі, хутряні жилети - застаріли.

Косухи

Тренчі

Бомбери

Пуховики

Пальта

Жилетки

Дублянки

Шуби

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova

Раніше ми давали ще одну підбірку трендових, актуальних і базових речей від стилістки.

Також дивіться фото речей, які треба викинути негайно.

Читайте РБК-Україна в Google News
мода