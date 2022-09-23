RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти вещи никогда не выйдут из моды, а эти надо выбросить: что носить осенью 2022

Коллаж РБК-Украина: что носить осенью 2022 года (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Стилисты делят вещи на базовые, устаревшие и трендовые. Если первые - вечны и всегда будут актуальны, то трендовые будут служить вам год-полтора, пока не перейдут в разряд "устаревших".

Об этом в Instaram рассказала стилистка Анна Леканова.

Эксперт устроила разбор верхней осенней одежды, ведь именно такой сейчас актуален, как никогда.

Бомберы, плащи, косухи, пуховики, меховые жилеты - все эти вещи могут быть как базовыми, так и трендовыми, и устаревшими.

Следует отметить, что в тренде сейчас животные принты, наносимые на верхнюю одежду логотипы и надписи, а также вырезы, укороченные (выше талии), состаренные варианты, длина ниже колена и т.д. А вот цветочные принты, короткие пальто, плащи, меховые жилеты - устарели.

Косухи

Тренчи

Бомберы

Пуховики

Пальто

Жилетки

Дубленки

Шубы

Все фото: instagram.com/anna.le.nova

Раньше мы давали еще одну подборку трендовых, актуальных и базовых вещей от стилистки.

Также смотрите фото вещей, которые нужно немедленно выбросить.

Читайте РБК-Украина в Google News
мода