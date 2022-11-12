Ось як не треба використовувати капсули для прання: усі роблять цю помилку

Капсули для прання зручні у використанні та чудово відпирають одяг. Однак, при неправильному використанні можуть пошкодити машинку. Тому важливо знати кілька правил.

Які пошкодження виникнуть

Зокрема, плівка, яка обгортає капсули може пошкодити пральну машину, особливо за низьких температур або під час коротких циклів прання. Товста частина капсули може не розчинитися, а її компоненти можуть забруднити одяг або стінки барабана.

Крім того, нерозчинені частини капсул можуть видавати неприємний запах та засмітити труби.

Як правильно використовувати капсули

Щоб правильно використовувати капсульний пральний засіб, під час прання в пральній машині не забудьте уважно перевірити упаковку. Зазвичай виробник вказує, при якій температурі їх слід використовувати.

Прання тривалістю від 15 до 30 хвилин можуть бути занадто короткими. Спеціальні програми для вовни або делікатних тканин можуть перешкоджати належному розчиненню капсули.

Капсульний тип прального засобу є екологічно чистим, не містить алергенів і його можна легко зберігати, на відміну від великих пакетів прального засобу, які займають багато місця.

З мінусів капсул варто відзначити, що вони коштують дорожче за порошок.

Також, якщо ви помітили залишки миючого засобу на своєму одязі, то це означає, що капсула розчинилася не повністю. Як правило, це може бути результатом перевантаження пральної машини або занадто коротким циклом прання. У такій ситуації важливо якомога швидше перепрати одяг, не додаючи прального засобу.