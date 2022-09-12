Где категорически нельзя ставить стиральную машину: вы будете удивлены
Для практичности стиральную машину часто устанавливают в углу ванной. Однако, по мнению специалиста, это место плохое.
Чтобы избежать неудобств, лучше переместить машину в другое место, пишет Santé+ Magazine.
Почему нельзя устанавливать стиралку в ванной
Во многих домах стиральную машину ставят на кухне или в коридоре. Но, с эстетической точки зрения и из-за шума, многие люди размещают свою стиральную машину в ванной комнате.
Однако, в этом помещении всегда высокая влажность, что не только способствует развитию грибковых бактерий в машине, но и влияет на сам прибор. Влага вызывает коррозию деликатных частей стиральной машины, что уменьшает срок ее службы.
Эксперты советуют размещать стиральную машину в хорошо проветриваемом месте. Если в ванной комнате есть окно, это большой плюс, если его нет, то нужно устанавливать вытяжку или отдать предпочтение другому расположению.
Кроме того, во время работы машины не рекомендуется принимать ванну или душ, поскольку вы рискуете получить удар током. Также не стоит пользоваться феном в ванной комнате, когда большая влажность.
Где лучше установить
Лучшим местом для установки стиральной машины является кухня. Влажность там значительно ниже, и помещение очень часто хорошо проветривается.
Отметим, для того, чтобы безопасно подсоединить стиральную машину и соответствовать стандартам электромонтажа, стоит обратиться за помощью к специалисту.
Однако, если на кухне все же нет места для стиральной машины, то для того, чтобы разместить ее в ванной, нужно соблюдать следующие стандарты:
- Сливной шланг стиральной машины имеет длину 1,5 м. Поэтому его следует монтировать как можно ближе к раковине, чтобы он мог достигать слива. Кроме того, кабель питания также имеет длину 1,5 м, а это значит, что рядом должна быть розетка. Также не следует использовать удлинитель, так как это может вызвать короткое замыкание;
- Убедитесь, что машина размещена на расстоянии не менее 60 см от края ванны или душа;
- Поскольку дверца стиральной машины должны некоторое время оставаться открытыми после цикла стирки, вы должны оставить место для этого;
- Чтобы она была устойчивой и не двигалась во время стирки, необходимо иметь определенные специальные инструменты, чтобы предотвратить опрокидывание машины. Некоторые модели имеют ножки, которые можно подкрутить.
Ранее мы сообщали, как можно использовать "лаврушку" при стирке в машинке.
Также еще писали, зачем класть рулон туалетной бумаги в холодильник.