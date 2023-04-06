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Не тільки викидати: що заборонено робити з хлібом, щоб не було біди

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Четвер 06 квітня 2023 21:32
Не тільки викидати: що заборонено робити з хлібом, щоб не було біди Що не можна робити з хлібом (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Наші пращури здавна вірили в те, що хліб - особливий продукт, поводитися з яким треба з пошаною. Адже від хліба на столі залежало те, чи буде родина сита і щаслива.

Про те, що можна і не можна робити з хлібом, говориться в Facebook Скарби України.

Хліб - це праця, а праця завжди в пошані

Так чи інакше, всі прикмети пов’язані з хлібом вказують лише на одне: потрібно бережно ставитись до хліба, не переводити його.

Це свідчить про надзвичайно шанобливе ставлення українців до достатку родини, до праці, яку вклали у випікання хлібу, до праці усієї родини над вирощенням зерна.

Аби хліб не встиг зіпсуватись, його засушували у сухарі і вживали до супу, клали у різні страви чи частували ним худобу, але ні в якому разі не викидали його. Заборона на викидання хліба - мабуть, найбільш відома серед усіх прикмет.

Викидати хліб вважалось великою неповагою, за прикметою, це віщувало голод і хвороби.

Заборони і прикмети про хліб

  • Не можна передавати хліб з дому через поріг - це віщує бідність для дому.
  • З-за столу під час обіду годувати собаку хлібом - до злиднів.
  • Якщо взяти хліб з дому з собою в дорогу, то він служитиме оберегом від труднощів.
  • Той, хто з’їсть увесь даний йому хліб, не впустивши ні крихти, буде здоровим та матиме удачу.
  • Якщо дівчина наколе на виделку чи ніж хліб - накличе на себе нещастя.
  • Залишати ніж стирчати у хлібині - до голоду.
  • Щоб у новому домі панували достаток, щастя та злагода в родині, у кожну кімнату треба було зайти спершу зі шматочком хліба та з сіллю.

Приказки про хліб виражають особливе ставлення для нього

Здавна до нас дійшли різноманітні приказки про хліб, які добре відображають ставлення українців до нього:

  • Хліб в дорозі не тягар.
  • Завидливому і свій хліб не солодкий.
  • Розмовами ситий не будеш, якщо хліба не здобудеш.
  • Хліб - усьому голова.
  • Без солі, без хліба - немає обіда.
  • Без хліба - не обід, без капусти - не борщ.
  • Без хліба половина обіда.
  • Будем постити, як хліба не стане.
  • Весна днем красна, а на хліб пісна.
  • Галушка та лемішка - хлібу перемішка.
  • Глибше орати - більше хліба мати.
  • Давайте, що попало, як не хліб, то сало.
  • Де оре сошка, там хліба трошки.
  • Держи хліб на обід, а слово на одвіт.
  • Добрий хліб, коли нема калача.
  • Дурне й сало без хліба!
  • Житній хліб - пирогів дід.
  • Зима без снігу - літо без хліба.
  • З’ївши калач, знов берися до хліба.
  • Лісу - хоч бійся, води - хоч мийся, а хлі­ба - хоч плач.
  • Літом сякий-такий бур’янець, а хліба буха­нець - та й ситий чоловік.
  • Люди мруть не від хліба, але від голоду.
  • Травень холодний - рік хлібородний.
  • На чорній землі білий хліб родить.
  • Не буде хліба, не буде й обіда.
  • Не всякий паше, хто хліб їсть.

Раніше ми писали також, які речі не можна викидати з дому.

Також дізнайтеся, чому насправді не можна їсти з ножа.

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