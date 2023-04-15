Эти вещи нельзя принимать в подарок, ведь с ними получите горе и бедность

Некоторые вещи не стоит принимать в подарок, ведь вместе с ними вы рискуете впустить в ваш дом неурядицы, финансовые трудности, неприятности в личной жизни и другие беды и проблемы.

О чем идет речь - узнайте ниже в материале Styler.

Кошельки, пустые сумки, рюкзаки

Такие вещи нельзя принимать от тех людей, которые испытывают зависть и постоянно нуждаются в деньгах. Человек с низким материальным достатком и постоянной нехваткой денег может передать свои проблемы тому, кому он преподнесет этот подарок.

Если вы принимаете подарок от близкого вам человека, намекните ему, что в кошелек необходимо положить денежную купюру, чтобы у вас всегда водились деньги.

Ножи, сабли, вилки, ножницы и другие колюще-режущие предметы

От этих вещей также следует отказаться и вернуть дарителю. Эти предметы обладают сильной негативной энергией, которая может стать враждебной для вас и вашего дома.

Может назреть конфликтная ситуация и вы поссоритесь с дарителем, или же навлечете на себя беду.

Наручные или настенные часы

Такие подарки способны форсировать ход жизни, они уносят молодость и привлекательность. Решением в этой ситуации будет "откуп" от дарителя небольшой суммой.

Если часы были приняты в качестве подарка молодоженами, это будет означать, что вскоре их счастливая и беззаботная жизнь пройдет.

Домашние тапочки, ремни

Людям в возрасте домашние тапочки противопоказано принимать. Они будут постоянно подсказывать, что старость скоро придет, и она не за горами. Говорят, что принятые в дар домашние тапочки могут значить скорую смерть.

С ремнем, полученным в подарок, вы можете потерять способность достигать высот, принимать решения, у вас не будет хватать силы воли все это сделать. Продвижение в карьере может прекратиться.

Зеркало

Если молодая девушка получит в качестве подарка зеркало, она может быстро растерять молодость, счастье и удачу. Его нельзя ни дарить, ни принимать в качестве подарка.

Зеркало обладает очень сильным энергетическим полем, оно может содержать как хорошую, так и отрицательную энергию.

Нательный крестик

Это настолько индивидуальная вещь, что ее необходимо покупать только самому и ни в коем случае не принимать в подарок. Однако, если крестик подарен умным, состоятельным и счастливым человеком, то он принесет вам то же самое.

Чтобы очистить подаренный крестик, его на время лучше занести в храм и освятить.

Само собой вещи из этого списка нельзя никому дарить.