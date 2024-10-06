Ці речі із СРСР сьогодні можна продати за величезні гроші. Дізнайтесь, чи є вони у вашій квартирі

Монети з СРСР

Радянські монети мають велику популярність серед колекціонерів, і деякі з них досягли значної вартості на сучасному ринку.

Особливу увагу привертають рідкісні випуски, що були в обігу лише короткий період часу, а також пробні екземпляри, які не потрапили в масове використання. Наприклад, монети номіналом у 1 копійку 1947 року чи пам’ятні монети з певних подій можуть коштувати в десятки разів більше свого номіналу.

Срібні рублі та монети, присвячені ювілеям важливих історичних подій, часто стають предметом жорсткої конкуренції серед колекціонерів. Стан монети значно впливає на її цінність: екземпляри, що збереглися в ідеальному стані, є найдорожчими.

Ці 50 копійок коштують близько 80 тисяч гривень (фото: antiques-collections.com.ua)

Радянські нагороди та медалі

Ордени Леніна, медалі "За відвагу" та інші знаки пошани завжди в центрі уваги серед любителів історичних артефактів. Особливо цікавими є нагороди, що вручалися лише видатним героям чи були пов’язані з конкретними важливими подіями, такими як Друга світова війна.

Вартість медалі значно підвищується, якщо збереглися документи, що підтверджують її автентичність та власника. Матеріали, з яких виготовлені нагороди - золото, срібло, емалі - додають цим відзнакам ще більшої цінності.

Медаль Ушакова оцінили у 41 000 гривень (фото: скриншот violity.com)

Марки: радянська філателія

Радянські поштові марки є ще однією категорією, яка високо цінується серед колекціонерів завдяки своїй різноманітності та естетиці. Марки, присвячені темам космосу, ювілеям важливих історичних постатей чи навіть екзотичним тваринам, можуть досягати високої ціни на аукціонах.

Особливо цікавими для колекціонерів є екземпляри, що мають незначні відмінності в дизайні або помилки друку, адже такі об'єкти стають справжньою рідкістю. Філателісти цінують марки, які збереглися у первозданному стані, без пошкоджень або згинів, що додає їм особливого шарму.

Ці марки через помилку друку коштують тисячі доларів (фото: novosti-n.org)

Порцеляна СРСР

Фарфор, виготовлений у СРСР, сьогодні став символом радянської епохи і бажаним трофеєм для колекціонерів завдяки своїй майстерності й естетичному дизайну. Високою популярність мають вироби Ломоносовського фарфорового заводу, відомі своїми художніми деталями та витонченою роботою.

Особливо цінними є сервізи і статуетки, які виготовляли вручну або мали особливий декор, що був характерним для певного періоду. Деякі предмети створювалися з акцентом на події, важливі для Радянського Союзу, або були прикрашені традиційними мотивами, що сьогодні додають їм історичної цінності.

Розписані художниками, які спеціалізувалися на фарфорі, ці вироби стають справжніми витворами мистецтва, що не втратили свого шарму й актуальності.

Цей "Кіт у чоботях" 1960-х років виробництва Ангарського керамічного заводу зараз продається за 18 000 гривень (фото: скриншот violity.com)

Колекційні дитячі машинки

Мініатюрні моделі автомобілів, які виготовлялися в СРСР, стали справжньою знахідкою для колекціонерів і шанувальників ретро-іграшок. Ці машинки були відомі своєю міцністю, реалістичністю та увагою до деталей, що робило їх надзвичайно популярними серед дітей того часу.

Сьогодні вони привертають увагу як дорослих, так і молодших колекціонерів, адже символізують дитячі мрії й технічний прогрес радянських років. Найдорожчими вважаються моделі, що були створені для виставок або демонстрацій і не потрапили в масове виробництво.

Цей "Москвич-пікап" продають за 6800 гривень (фото: скриншот violity.com)