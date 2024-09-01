Ці іграшкові солдатики з вашого дитинства зараз коштують у сотні разів дорожче

Іграшкові солдатики - це, як не дивно, дуже популярний предмет для колекціонування. Колись це хобі почалося з олов'яних іграшок, а згодом перейшло на пластмасові. Майже у кожного хлопчика у дитинстві були різноманітні маленький "воїни", але чи знаєте ви, яких великих грошей вони зараз коштують у колекціонерів?

РБК-Україна (проєкт Styler) надає приклади 5 різновидів іграшкових солдатиків радянських часів, які можна дуже вигідно продати поцінувачам.

Неандертальці

Кожен хлопчик років 40 тому мріяв про набір якісних солдатиків. Однак тут було багато нюансів.

По-перше, розмір - солдатики могли бути маленькими, з поганою деталізацією, або великими, схожими на справжні статуетки.

По-друге, матеріал - пластик міг бути більш або менш твердим, що впливало на тактильне враження від іграшки.

По-третє, самі фігурки могли зображати різні епохи, і кожна мала своїх любителів.

Ці неандертальці були досить рідкісними, за що цінуються збирачами.

Набір цих воїнів кам'яної доби коштує 5500 гривень (фото: скриншот violity.com)

Радянські бійці

Велике значення мав розмір солдатиків. Ця серія бійців Червоної армії часів Другої світової війни була значно більшою за розміром, ніж інші комплекти.

Солдатики тут зображені у досить динамічних позах, що дозволяє створювати з їх допомогою цілі сцени боїв. Саме цей комплект зроблений у синьому кольорі, але такі ж випускалися ще в коричневому та чорному.

Цей підрозділ іграшкових радянських бійців коштує 1600 гривень (фото: скриншот violity.com)

Ковбої

Фігурки ковбоїв мали особливу цінність завдяки романтиці вестернів серед радянських дітей. Вестерни були одними з небагатьох західних фільмів, які показувалися у СРСР. Крім того, свої вестерни робило, наприклад, НДР.

Тому ковбої були модними іграшками і високо цінувалися у хлопчиків. Вони мали досить "об'ємну" форму, на відміну від інших, "плоских", солдатиків, та якісний пластик.

Такі "ковбойці", як їх тоді називали, коштують 1500 гривень (фото: скриншот violity.com)

Вікінги

Вікінги з'явилися досить пізно вже наприкінці 1980-х років. Швидше за все, комплект було створено на основі якогось західного зразка, тому що тема вікінгів була не дуже відома серед радянських дітей, а серіалу "Вікінги" тоді ще й близько не було.

8 фігурок із чорного пластику зображують скандинавських воїнів, готових до бою, та з їх допомогою можна було "населити", наприклад, іграшкову фортецю.

Гроза мирних міст середньовіччя коштує 750 гривень (фото: скриншот violity.com)

"Просто солдатики"

Цей великий набір маленьких зелених солдатиків, кінних та піших складно описати якось інакше. Їх загальною особливістю була відсутність об'єму, вони були плоскими і могли виглядати лише "в профіль", на відміну від інших солдатиків описаних вище, які красиво виглядали з усіх боків.

Тема цих недорогих солдатиків - часи Другої світової війни. Тут є кавалеристи, мінометники, кулеметники та артилеристи, і, звичайно, багато піхоти. Так, ще є навіть прикордонні стовпи. Можна грати у прикордонників або створити якусь діораму часів 1941 року.

Усього 650 гривень, багато бійців, але якість... не дуже (фото: скриншот violity.com)