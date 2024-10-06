Эти вещи из СССР сегодня можно продать за огромные деньги. Узнайте, есть ли они в вашей квартире

Монеты из СССР

Советские монеты пользуются большой популярностью среди коллекционеров, и некоторые из них достигли значительной стоимости на современном рынке.

Особое внимание привлекают редкие выпуски, которые обращались лишь в короткий период времени, а также пробные экземпляры, не попавшие в массовое использование.

Например, монеты номиналом в 1 копейку 1947 года или памятные монеты по определенным событиям могут стоить в десятки раз больше своего номинала.

Серебряные рубли и монеты, посвящённые юбилеям важных исторических событий, часто становятся предметом жесткой конкуренции среди коллекционеров. Состояние монеты значительно влияет на ее ценность: сохранившиеся в идеальном состоянии экземпляры являются самыми дорогими.

Эти 50 копеек стоят около 80 тысяч гривен (фото: antiques-collections.com.ua)

Советские награды и медали

Ордена Ленина, медали "За отвагу" и другие знаки почета всегда в центре внимания среди любителей исторических артефактов. Особенно интересны награды, которые вручались только выдающимся героям или были связаны с конкретными важными событиями, такими как Вторая мировая война.

Стоимость медали значительно повышается, если сохранились документы, подтверждающие подлинность и владельца. Материалы, из которых изготовлены награды - золото, серебро, эмали - придают этим знакам еще большей ценности.

Медаль Ушакова оценили в 41 000 гривен (фото: скриншот violity.com)

Марки: советская филателия

Советские почтовые марки являются еще одной категорией, которая высоко ценится среди коллекционеров благодаря разнообразию и эстетике. Марки, посвященные темам космоса, юбилеям важных исторических фигур или экзотическим животным, могут достигать высокой цены на аукционах.

Особенно интересны для коллекционеров экземпляры, имеющие незначительные отличия в дизайне или опечатке, ведь такие объекты становятся настоящей редкостью. Филателисты ценят марки, сохранившиеся в первозданном состоянии, без повреждений или сгибов, что придает им особый шарм.

Эти марки из-за опечатки стоят тысячи долларов (фото: novosti-n.org)

Фарфор СССР

Фарфор, изготовленный в СССР, сегодня стал символом советской эпохи и желаемым трофеем для коллекционеров благодаря своему мастерству и эстетическому дизайну.

Высокой популярностью пользуются изделия Ломоносовского фарфорового завода, известные своими художественными деталями и утонченной работой.

Особенно ценны сервизы и статуэтки, которые изготовляли вручную или имели особый декор, характерный для определенного периода. Некоторые предметы создавались с акцентом на события, важные для Советского Союза или были украшены традиционными мотивами, которые сегодня придают им историческую ценность.

Расписанные художниками, специализировавшимися на фарфоре, эти изделия становятся настоящими произведениями искусства, не утратившими своего шарма и актуальности.

Этот "Кот в сапогах" 1960-х годов производства Ангарского керамического завода сейчас продается за 18 000 гривен (фото: скриншот violity.com)

Коллекционные детские машинки

Миниатюрные модели изготавливаемых в СССР автомобилей стали настоящей находкой для коллекционеров и поклонников ретро-игрушек. Эти машинки были известны своей прочностью, реалистичностью и вниманием к деталям, что делало их очень популярны среди детей того времени.

Сегодня они привлекают как взрослых, так и младших коллекционеров, ведь символизируют детские мечты и технический прогресс советских лет. Самыми дорогими считаются модели, созданные для выставок или демонстраций и не попавшие в массовое производство.

Этот "Москвич-пикап" продается за 6800 гривен (фото: скриншот violity.com)