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Ці радянські фарфорові статуетки можуть принести вам шалені гроші

Субота 21 вересня 2024 10:00
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Ці радянські фарфорові статуетки можуть принести вам шалені гроші Радянський фарфор (фото: Getty Images)
Автор: Фелікс Коркін

Колекціонування фарфору - це захоплення, яке приваблює багатьох завдяки унікальній історичній та культурній цінності цих предметів. Чому серед українських колекціонерів саме фарфор радянської доби має таку популярність і які радянські заводи виробляли найцінніші зразки?

РБК-Україна дає приклади найцінніших зразків радянського фарфору та цін на них на сучасних аукціонах.

Чому колекціонують фарфор з СРСР?

Фарфор завжди вважався символом розкоші та високого статусу, і вироби радянського періоду не стали винятком. Багато предметів, що виготовлялися в СРСР, мали не лише утилітарну функцію, але й представляли витвори мистецтва.

Фарфор прикрашали розписом відомих художників того часу, що робило його не просто посудом, а справжніми художніми експонатами.

У період радянської доби фарфорові вироби часто створювалися з метою пропаганди - вони зображували революційні сцени, робітників і селян, втілювали ідеали нового суспільства. Це робить кожен такий предмет унікальним і відображає частину історії країни.

Ці радянські фарфорові статуетки можуть принести вам шалені грошіЦей "Кіт у чоботях" 1960-х років виробництва Ангарського керамічного заводу коштує 18 000 гривень (фото: скриншот violity.com)

У чому особливості фарфору з СРСР

Одна з головних причин, чому радянський фарфор колекціонують - це висока художня майстерність. Заводи працювали з відомими художниками, які розробляли моделі та дизайн для посуду й статуеток.

Зокрема, моделі майстрів авангарду й мистецтвознавців напрямку "Світ мистецтва" ставали основою для створення неперевершених зразків фарфорового мистецтва.

Особливу популярність серед колекціонерів мають вироби з делікатними квітковими орнаментами, фігурки тварин і людей, а також сервізи, що відрізняються витонченою формою та розкішним розписом.

Ці радянські фарфорові статуетки можуть принести вам шалені гроші"Пліткарки" виробництва відомого керамічного заводу у Вербилках коштують 15 000 гривень (фото: скриншот violity.com)

Радянські фарфорові заводи

Виробництво фарфору в СРСР зосереджувалося на кількох великих заводах, які випускали продукцію для масового споживання, але також мали свої унікальні серії, що сьогодні мають велику популярність.

Найвідоміші з них - це Ленінградський фарфоровий завод і Дулевський завод. Ленінградський завод, зокрема, славився своїми вишуканими сервізами та декоративними статуетками, а вироби Дулевського заводу вирізнялися масивністю та яскравим дизайном.

Київський експериментальний кераміко-художній завод також виробляв фарфор, що сьогодні високо цінується серед колекціонерів. Його вироби часто прикрашали українські народні орнаменти та мали національний характер.

Ці радянські фарфорові статуетки можуть принести вам шалені грошіСтатуетка "Школярка з портфелем" виробництва Ленінградського фарфорового заводу зараз продається за 7 000 гривень (фото: скриншот violity.com)

Чому фарфор високо цінується

Фарфор має одну важливу рису - крихкість. Через це багато виробів не збереглися до наших днів. Навіть ті, що виготовлялися серійно, сьогодні є рідкісними, оскільки багато з них були розбиті чи пошкоджені під час використання.

Це робить радянський фарфор ще більш цінним, адже збережені екземпляри стають справжньою знахідкою для колекціонерів.

Більшість предметів, що збереглися, - це чашки, сервізи та фігурки, які часто передавалися з покоління в покоління. Унікальність полягає в тому, що ці вироби мали велике символічне значення для сімей і часто виступали як знак добробуту.

Ці радянські фарфорові статуетки можуть принести вам шалені грошіСтатуетка "Черевички" по мотивах творів Гоголя зараз продається за 6 151 гривню (фото: скриншот violity.com)

Ностальгія і емоційна цінність

Для багатьох людей фарфор з СРСР несе емоційний заряд, адже він асоціюється з минулими часами та спогадами. Колекціонери шукають раритетні екземпляри на аукціонах і у приватних осіб, адже кожен предмет має свою унікальну історію.

Фарфор - це також спосіб інвестування. Його вартість із часом лише зростає, а рідкісні зразки можуть стати вигідною інвестицією. Старі вироби, збережені в оригінальному стані, стають все більш дефіцитними, що значно підвищує їх цінність на ринку антикваріату.

Ці радянські фарфорові статуетки можуть принести вам шалені грошіФарфорова підставка під олівці "Дівчина зі снопом" коштує 4 500 гривень (фото: скриншот violity.com)

Раніше ми писали про 5 пляшок радянського алкоголю, які сьогодні продаються за тисячі доларів.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: аукціон Violity, сайт "Колекціонування. Самоосвіта", Вікіпедія.

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