Ці речі давно потрібно викинути зі спальні: там їм не місце

Робочі інструменти

Часто люди кидають речі там, де довелося. У спальні не можна залишати речі, пов'язані з вашою трудовою діяльністю. Все тому, що коли настане час розслабитися, ви знову концентруватиметеся на роботі. У таких умовах ви не зможете відпочити.

Тренажери та спортивна атрибутика

Спальня - це місце, де ви повинні розслаблятися та відновлювати життєві сили. У квартирі важливо правильно розподіляти зони. Не можна влаштовувати міні-спортивний зал біля ліжка.

Старі простирадла та ковдри

Професійна організаторка Дженніфер Джарретт розповіла, якщо ваші простирадла та ковдра забруднені чи взагалі порвані, то настав час викинути їх та купити нові.

Тоді ви побачите, як ваш сон покращиться. До того набагато приємніше спати на новій постільній білизні.

Експерт каже, що новий комплект простирадл може миттєво освітлити кімнату. Зокрема, старі простирадла та ковдри часто можна віддати на переробку текстилю.

Книги на тумбочках

Якщо біля вашого ліжка є комод чи тумбочка, і вони завалені книгами, які ви навіть не читаєте, то саме час прибрати їх звідти.

Книги варто скласти до книжкової шафи. Зменшення візуального шуму та безладу дуже позитивно вплине на відпочинок.

Старі журнали

Якщо журнали зберігаються у шафі, чи просто лежать на тумбочці чи в шухляді, скоріш за все, вони вам справді не потрібні, тож пора від них позбутися.

Старі журнали часто можуть накопичуватись в будь-якому кутку, на столі чи у ванній кімнаті.

Протермінована косметика

Якщо у спальні є маленький столик і там зберігаються засоби для догляду за шкірою то варто провести ревізію. Зокрема, серед декоративної косметики точно знайдеться протермінована.

Старі косметичні засоби, особливо ті, які не в формі порошку, можуть стати розсадником бактерій і викликати алергію.

Старі шкарпетки

Багато людей зберігає старі шкарпетки "про всяк випадок". Однак, часто такий випадок так і не настає. Тому варто звільнити шафу для нового одягу.