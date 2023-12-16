Эти вещи давно нужно выбросить из спальни: там им не место

Рабочие инструменты

Часто люди бросают вещи там, где пришлось. В спальне нельзя оставлять вещи, связанные с вашей трудовой деятельностью. Все потому, что когда придет время расслабиться, вы снова будете концентрироваться на работе. В таких условиях вы не сможете отдохнуть.

Тренажеры и спортивная атрибутика

Спальня - это место, где вы должны расслабляться и восстанавливать жизненные силы. В квартире важно правильно распределять зоны. Нельзя устраивать мини-спортивный зал возле кровати.

Старые простыни и одеяла

Профессиональная организатор Дженнифер Джарретт рассказала, если ваши простыни и одеяло загрязнены или вообще порваны, то пора выбросить их и купить новые.

Тогда вы увидите, как ваш сон улучшится. К тому же гораздо приятнее спать на новом постельном белье.

Эксперт говорит, что новый комплект простыни может мгновенно осветить комнату. В частности, старые простыни и одеяла можно отдать на переработку текстиля.

Книги на тумбочках

Если возле вашей кровати есть комод или тумбочка, и они завалены книгами, которые вы даже не читаете, то самое время убрать их оттуда.

Книги следует сложить к книжному шкафу. Уменьшение визуального шума и беспорядка очень положительно повлияет на отдых.

Старые журналы

Если журналы хранятся в шкафу, или просто лежат на тумбочке или в ящике, скорее всего, они вам действительно не нужны, поэтому пора от них избавиться.

Старые журналы часто могут накапливаться в любом углу, на столе или в ванной.

Просроченная косметика

Если в спальне есть маленький столик и там хранятся средства по уходу за кожей, то стоит провести ревизию. В частности, среди декоративной косметики точно найдется просроченная.

Старые косметические средства, особенно те, которые не в форме порошка, могут стать питомником бактерий и вызвать аллергию.

Старые носки

Многие хранят старые носки "на всякий случай". Однако часто такой случай так и не наступает. Поэтому следует освободить шкаф для новой одежды.