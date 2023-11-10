7 речей в будинок, які не потрібно купувати вживаними

Купівля меблів і декору в будинок може коштувати дорого. Однак, деякі предмети слід купувати абсолютно новими з міркувань безпеки та якості. Зокрема, вживані речі можуть принести деякі неприємності.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple .

Матраци

Матраци коштують досить дорого. Люди сплять на них щонайменше вісім годин. Однак, вживані матраци коштують дешевше, і багато хто може "повестись" на це.

Важливо знати, що існує великий ризик появи клопів, позбутися яких дуже важко та дорого. Потрібно буде продезінфікувати весь будинок.

Використаний матрац також не прослужить так довго, як новий. Старі матраци можуть бути зношеними та погіршувати якість сну. Тому не варто ризикувати вашим домом та здоров’ям.

Постільна білизна

Експерти не рекомендують купувати вживану постільну білизну з тієї ж причини, з якої не варто купувати вживаний матрац.

Будь-які тканини під час прасування знижують гідроскопічну функцію, а отже гірше поглинають вологу. Сон буде порушено, адже тканина вже не зможе забезпечити нормальний температурний режим тіла.

Дитячі меблі

Коли ви побачите дитяче ліжечко на розпродажі, то захочете заощадити, але це може загрожувати здоров'ю дитини. Зокрема, ліжечко може бути настільки старим, що не відповідає сучасним стандартам безпеки.

Каструлі та сковорідки з антипригарним покриттям

Посуд з антипригарним покриттям корисний для приготування будь-яких страв. Такий посуд повинен бути на кожній кухні, але на ньому не можна економити.

Багато старого посуду з антипригарним покриттям виготовляється з небезпечних і токсичних матеріалів.

Можна легко знайти недорогий посуд з антипригарним покриттям, на поверхні якого не буде подряпин.

Дрібна побутова техніка

Дрібні прилади, такі як блендери, тостери та кухонні комбайни, завжди слід купувати абсолютно новими. Це пояснюється тим, що старі або вживані прилади можуть спричинити пожежу.

Пилососи

Вживаний пилосос не варто купувати, аже ви ніколи не знаєте скільки років приладу та чи були його запчастини замінені.

До того ж для такого приладу знадобиться новий фільтр, що є додатковими витратами.

Лампи

Може виникнути спокуса купити антикварну лампу на розпродажі, але важливо встояти. Вінтажні лампи можуть мати несправну або стару проводку, що може спричинити пожежу.