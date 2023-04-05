Ці речі в будинку видають жадібних господарів: на що звернути увагу

Синтетична постільна білизна

Постільний комплект може бути не надто дорогим, але з натуральних матеріалів. Така тканина не покривається ковтунцями та довговічна.

Проте скупа господиня купить білизну з синтетики, буде стелити її, поки не порветься. Це свідчить не тільки про жадібність, а й про нелюбов до себе.

Плями на кухонних рушниках

Кухонні рушники важливо часто змінювати. У процесі готування на ньому можуть з'являтися плями від жиру, чаю, кави та кетчупу. Скупа господиня буде користуватися старим рушником, поки він не перетвориться в брудну ганчірку.

Посуд з тріщинами

Вважається, що посуд з тріщинами не несе нічого хорошого. Такий предмет обіцяє бідність.

Крім того, у тріщині будуть накопичуватися мікроби.

Любов до старих речей

Жадібна людина ніколи не зможе викинути старі речі. В такому житлі дихається важко, енергетика застоюється, неприємності притягуються як до магніту. Скупість - заважає самій людині і оточуючим розвиватися.

Дешевий туалетний папір

Такий туалетний папір навіть ванній кімнаті з чудовим ремонтом додасть дешевизни.

Однак, якщо ви все-таки не хочете витрачати на це кошти, придбайте декілька штук якісного паперу і використовуйте їх тоді, коли до вас мають прийти гості.