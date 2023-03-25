Можна накликати біду: що категорично заборонено робити на кухні

Кожна господиня мріє мати в будинку удачу та достаток. Щоб не залучити у своє життя біди, не можна робити деяких речей на кухні.Все тому, що на кухні люди завжди проводять найбільше часу.

Що категорично не можна робити на кухні, щоб не накликати нещастя - читайте на Styler нижче .

Не сідайте на кухонний стіл

Якщо ви будете сидіти на столі, грошей вам ніколи не заробити. Вважається, що кухонний стіл - магія в будинку. Якщо нехтувати ним, то можна залишитися голодним.

Чужий посуд

Не можна приносити в будинок чужий посуд. Такі речі повинні бути виключно на своїх місцях. Якщо вам дали повну тарілку, то і віддавати посуд теж слід повну, тоді ви збережете благополуччя.

Також заборонено зберігати в будинку битий посуд. Тоді бідність, сварки та скандали не покидатимуть дім.

Не можна їсти без скатертини

Вважається, якщо їсти зі стола без скатертини, то це до бідності. Також не можна саджати гостей за не накритий стіл.

Порожній посуд

Щоб не зруйнувати енергетику в будинку, порожній посуд не можна залишати на столі. Це стосується чашок, келихів, чарок, тарілок.

Обрізати продукти ножем в повітрі

Такі дії можуть призвести до небажаних наслідків. Це може бути небезпечно та можна накликати на себе низку невдач.

З'їсти чужий хліб

Вважається, що якщо доїсти шматок хліба за іншою людиною, то можна відняти у неї здоров'я.