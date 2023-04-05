Эти вещи в доме выдают жадных хозяев: на что обратить внимание

Синтетическое постельное белье

Постельный комплект может быть не слишком дорогим, но из натуральных материалов. Такая ткань не покрывается катышками и долговечна.

Однако скупая хозяйка купит белье из синтетики, будет стелить его, пока не порвется. Это свидетельствует не только о жадности, но и о нелюбви к себе.

Пятна на кухонных полотенцах

Кухонные полотенца важно часто менять. В процессе приготовления на нем могут появляться пятна от жира, чая, кофе и кетчупа. Скупая хозяйка будет пользоваться старым полотенцем, пока оно не превратится в грязную тряпку.

Посуда с трещинами

Считается, что посуда с трещинами не несет ничего хорошего. Такой предмет обещает нищету.

Кроме того, в трещине будут скапливаться микробы.

Любовь к старым вещам

Жадный человек никогда не сможет выбросить старые вещи. В таком жилище дышится тяжело, энергетика застаивается, неприятности притягиваются как к магниту. Скупость - мешает самому человеку и окружающим развиваться.

Дешевая туалетная бумага

Такая туалетная бумага даже ванной комнате с отличным ремонтом придаст дешевизны.

Однако если вы все-таки не хотите тратить на это средства, приобретите несколько штук качественной бумаги и используйте их тогда, когда к вам должны прийти гости.