Сколько кочанов кукурузы можно съесть, и кому нельзя ее употреблять вообще

В Украине в разгаре "сезон кукурузы", поэтому стоит знать о преимуществах и недостатках этого продукта для организма, сколько кочанов можно съесть за день, и кому противопоказаны сладкие желтые зернышки.

Кукуруза - полезна или нет?

Ученые говорят, что кукуруза не является ни панацеей, ни ядом. В умеренных количествах она может стать полезной частью рациона большинства людей.

Продукт богат пищевыми волокнами, содержит много углеводов, может насыщать организм, однако большим количеством витаминов и минералов "похвастаться" не может.

Так, 90-граммовый початок свежей кукурузы содержит:

4% рекомендуемой суточной нормы витамина А

6% процентов для витамина С

2% процента для железа .

Не так много, согласитесь.

В кукурузе много углеводов

Один кочан содержит около 17 г углеводов, тогда как жира всего 1 г, а белков - 3 грамма.

При этом в кукурузе больше белка, чем во многих других овощах, что делает ее хорошим выбором для вегетарианцев и веганов.

Многие сторонники диетологии выражают озабоченность по поводу высокой доли углеводов в кукурузе по сравнению с низким содержанием витаминов и минералов. Однако они сходятся во мнении, что в умеренных количествах кукуруза может быть частью здоровой диеты.

Фото: Кукурузу очень любят дети (freepik)

Польза антиоксидантов

Некоторые сорта кукурузы богаты антиоксидантами каротиноидами - сорта ярко-оранжевого цвета.

Антиоксиданты борются с действием свободных радикалов в организме. Последние могут играть определенную роль в процессе старения и развития ряда хронических заболеваний.

Не содержит глютена

Хотя технически кукуруза является зерном, она также не содержит глютена. Это делает кукурузу безопасным вариантом для людей с целиакией или непереносимостью глютена, которые хотят добавить зерно в свой рацион.

Риски употребления кукурузы

Основная проблема кукурузы заключается в том, что она может действовать как "наполнитель". Это может заставить людей есть слишком много углеводов и слишком мало продуктов, богатых питательными веществами.

Организм не может переваривать кукурузу. Кукуруза имеет высокое содержание целлюлозы, которую организм не может усвоить. Однако организм расщепляет другие компоненты кукурузы.

Чтобы кукуруза переваривалась лучше, ее надо жевать тщательнее. Длительное жевание поможет пищеварительной системе расщепить целлюлозные стенки, чтобы получить больше питательных веществ.

Кому стоит отказаться (ограничить) употребление кукурузы

Людям, которые пытаются уменьшить потребление углеводов, следует избегать кукурузы.

Тем, кто стремится соблюдать диету с высоким содержанием белка тоже лучше избегать кукурузы.

В любом случае - кукуруза это вкусно! И летом можно себе позволить несколько кочанчиков без вреда для здоровья. Главное - знать меру и не потреблять больше двух в день.