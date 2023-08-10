Эти простые способы помогут заморозить кукурузу на зиму: ее вкус не изменится
Свежую кукурузу тяжело найти зимой, даже в крупных супермаркетах. Поэтому, если вам не хочется есть консервированную кукурузу, всегда можно заморозить свежую в сезон.
Как это сделать, чтобы сохранить всю пользу продукта - читайте ниже.
Как правильно выбрать кукурузу
Надо обязательно выбирать молодую кукурузу, потому что старая будет невкусной и слишком жесткой. Ее нужно почистить и промыть водой.
Также важно выбирать сочную и сладкую кукурузу. Определить ее вкус очень просто - достаточно попробовать несколько сырых зерен. Однако если кукуруза лежит более недели без холодильника, она теряет свою сладость.
Замораживайте целыми кочанами
Если хотите есть вареную кукурузу и зимой - можете заморозить ее целыми кочанами.
Надо положить кукурузу в кипящую воду, проварить 10 минут, затем охладить в ледяной воде, дать обсохнуть и сложить в пакеты или контейнеры.
Только после этого кочаны можно отправлять на хранение в морозильную камеру.
Когда они пригодятся, просто вскипятите воду, положите замороженную кукурузу и доведите до кипения, после чего варите еще 15-20 минут. К тому же вкус продукта вообще не изменится.
Как заморозить зерна кукурузы
Такой способ заморозки идеально подходит для приготовления супов, запеканок или детского питания. Отварите кукурузу до готовности, охладите и срежьте зерна.
Затем переложите охлажденные зерна в пакеты с застежкой или обычные полиэтиленовые пакеты и положите в морозильную камеру.
Кукурузу следует хранить в морозилке 8-12 месяцев. Ни в коем случае не допускайте размораживания, потому что если вы заморозите зерна во второй раз - они испортятся.
Чем полезна кукуруза
Кукуруза - это полезный продукт с богатым химическим составом. Также она оказывает положительное влияние на кишечник. Это происходит благодаря высокому содержанию волокон, которые содержит кукуруза.
Польза кукурузы для человека проявляется также для репродуктивной системы и снижения уровня холестерина. За это отвечает витамин В9, а его в вареной кукурузе достаточно много.
К тому же, такой продукт поддерживает здоровье нервной системы. Такое действие обеспечивается комбинацией витамина В6 и магния, содержащихся в кукурузе, особенно у молодой.
Раньше мы сообщали, сколько кочанов кукурузы можно съесть, и кому нельзя ее употреблять вообще.
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