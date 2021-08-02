Готовим кукурузу в микроволновке всего за четыре минуты: самый простой способ!

Вареная сладкая кукуруза в початках - одно из наслаждений, за которые мы любим лето. Мы привыкли готовить ее отваривая в воде в течение довольно длительного времени - все зависит от сорта и степени зрелости.

Но есть простой способ приготовить блюдо всего за несколько минут в микроволновке. Как правильно это сделать - читайте ниже в нашем материале.

Ингредиенты: Початки кукурузы очищенные от листьев - 2-3 шт.

Соль, перец и специи - по вкусу.

Сливочное масло (по желанию) - 1 ч. л. на каждый кочан. Приготовление: Натрите солью и любимыми специями каждый початок.

Сложите кукурузу в чистый полиэтиленовый пакет.

Поместите кукурузу в микроволновку на четыре минуты на максимальный режим. Если нужно, досолите и добавьте сливочное масло. Приятного аппетита! Помните, что кукуруза очень полезна, но употреблять ее нужно в меру В овоще содержатся: витамины А, С, Е, никотиновая кислота, калий, кальций, натрий, никель, фосфор, магний. Овощ оказывает такое полезное воздействие на организм: благотворное действует на работу кишечного тракта и помогает при запорах,

выводит из организма "плохой" холестерин и чистит сосудистое русло,

хорошо влияет на мочеполовую систему человека,

помогает поддерживать хорошее настроение.