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Готовим кукурузу в микроволновке всего за четыре минуты: самый простой способ!

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Понедельник 02 августа 2021 12:31
Готовим кукурузу в микроволновке всего за четыре минуты: самый простой способ! Фото: Как приготовить кукурузу в микроволновке (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Вареная сладкая кукуруза в початках - одно из наслаждений, за которые мы любим лето. Мы привыкли готовить ее отваривая в воде в течение довольно длительного времени - все зависит от сорта и степени зрелости.

Но есть простой способ приготовить блюдо всего за несколько минут в микроволновке. Как правильно это сделать - читайте ниже в нашем материале.

Ингредиенты:

  • Початки кукурузы очищенные от листьев - 2-3 шт.
  • Соль, перец и специи - по вкусу.
  • Сливочное масло (по желанию) - 1 ч. л. на каждый кочан.

Приготовление:

  • Натрите солью и любимыми специями каждый початок.
  • Сложите кукурузу в чистый полиэтиленовый пакет.
  • Поместите кукурузу в микроволновку на четыре минуты на максимальный режим.

Если нужно, досолите и добавьте сливочное масло. Приятного аппетита!

Помните, что кукуруза очень полезна, но употреблять ее нужно в меру

В овоще содержатся: витамины А, С, Е, никотиновая кислота, калий, кальций, натрий, никель, фосфор, магний.

Овощ оказывает такое полезное воздействие на организм:

  • благотворное действует на работу кишечного тракта и помогает при запорах,
  • выводит из организма "плохой" холестерин и чистит сосудистое русло,
  • хорошо влияет на мочеполовую систему человека,
  • помогает поддерживать хорошее настроение.

Ранее мы писали, что врачи выяснили, кому строго запрещено есть кукурузу.

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