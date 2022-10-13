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Ці прості способи допоможуть за швидко відмити руки після чищення грибів

Чим відмити руки від маслюків (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Збирання грибів - це захоплююче заняття, що дозволяє запастися цінним продуктом. Серед великої кількості їстівних грибів часто грибники збирають маслюки, які ростуть переважно в молодих хвойних посадках.

Після чищення грибів залишаються брудні сліди на руках, а шкіра набуває чорно-коричневий відтінок. Як легко відмити руки - читайте нижче.

У процесі чищення на подушечках пальців з’являються темні плями, які неможливо відмити звичайними мильними засобами.

Допоможе лимонна кислота

Доступним і ефективним методом очищення рук від слідів маслюків є лимонна кислота. Приготуйте ванночку, розчинивши в літрі теплої води пакетик порошку.

Опустіть руки в розчин і потримайте 3-5 хвилин. Не змиваючи лимонну кислоту, намильте долоні милом і добре протріть. Після цього промийте руки.

Варто зазначити, що скористатися таким способом варто відразу після чищення грибів.

Господарське мило

Тривалий контакт з теплою водою і милом прискорить процес відмивання слідів маслюків. Щоб досягти максимального ефекту, починайте мити руки якомога раніше і продовжуйте до тих пір, поки не зникнуть всі забруднення.

Рідина для зняття лаку

Вивести брудні плями від маслюків з шкіри рук допоможе рідина для зняття лаку. Змочіть в засобі ватний диск і тріть їм брудні сліди до тих пір, поки не зникнуть забруднення.

Не використовуйте в якості альтернативи чистий ацетон або розчинники, оскільки можна отримати опік.

Миючий засіб для автомобілів

Такі засоби як гелі, шампуні та мило для авто - відмінно справляються зі слідами від маслюків.

Чим швидше ви помиєте руки після грибів, тим простіше буде позбутися від плям. А потім обов’язково зробіть живильну маску або нанесіть зволожуючий крем - це допоможе уникнути лущення шкіри.

Додамо, що запобігти появі темних плям на руках допоможе, якщо:

  • гриби збирати у тонких рукавичках;
  • змащувати руки за 20–30 хвилин до початку роботи з грибами жирним кремом або будь-якою олією.

Раніше ми повідомляли, як відмити руки після молодих горіхів.

Також ми писали, чим відмити сажу з рук, одягу і посуду.

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