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Ці прості способи допоможуть швидко позбутися плям від трави на одязі

Як позбутися плям від трави на одязі (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Літо асоціюється з пікніками та активним проведенням часу на природі. Однак випадково можна залишити на одязі плями від трави. Але сумувати не варто, адже є дієві методи, як позбутися забруднення та щоб одяг був як новенький.

Про це розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Спирт

Спирт - це ефективний спосіб видалення плям. ефективно видаляє забруднення з одягу, не пошкоджуючи матеріал.

Щоб позбутися плями за допомогою спирту, виконайте такі дії:

Лак для волосся також може допомогти позбутися небажаних плям на одязі.

Щоб позбутися забруднення від трави за допомогою цього засобу, виконайте наступні дії:

  • Потім виперіть у пральній машинці звичайним способом

побутовий засіб для виведення плям

  • Потім змийте холодною водою

Дуже часто господарське мило є в домівках наших бабусь, оскільки вони знають, що цей засіб може впоратись з будь-яким брудом.

Щоб скористатись господарським милом, виконайте наступні дії:

  • Змийте водою та виперіть в пральній машинці у звичайному режимі

Раніше ми розповідали, як швидко позбутися плям від чорнила на одязі.

Також читайте, якої поширеної помилки часто припускаються при пранні, внаслідок чого пошкоджується одяг.

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