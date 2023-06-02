Ці прості способи допоможуть швидко позбутися плям від трави на одязі

Спирт

Спирт - це ефективний спосіб видалення плям. ефективно видаляє забруднення з одягу, не пошкоджуючи матеріал.

Щоб позбутися плями за допомогою спирту, виконайте такі дії:







Лак для волосся також може допомогти позбутися небажаних плям на одязі.

Щоб позбутися забруднення від трави за допомогою цього засобу, виконайте наступні дії:





Потім виперіть у пральній машинці звичайним способом







побутовий засіб для виведення плям







Потім змийте холодною водою

Дуже часто господарське мило є в домівках наших бабусь, оскільки вони знають, що цей засіб може впоратись з будь-яким брудом.

Щоб скористатись господарським милом, виконайте наступні дії: