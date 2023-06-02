RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти простые способы помогут быстро избавиться от пятен от травы на одежде

Как избавиться от пятен от травы на одежде (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Лето ассоциируется с пикниками и активным времяпрепровождением на природе. Однако случайно можно оставить на одежде пятна от травы. Но грустить не стоит, ведь есть действенные методы, как избавиться от загрязнения и чтобы одежда была как новенькая.

Об этом рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Спирт

Спирт - это эффективный способ удаления пятен. эффективно удаляет загрязнение из одежды, не повреждая материал.

Чтобы избавиться от пятна с помощью спирта, выполните следующие действия:

Лак для волос также может помочь избавиться от нежелательных пятен на одежде.

Чтобы избавиться от загрязнения от травы с помощью этого средства, выполните следующие действия:

  • Затем стирайте в стиральной машинке обычным способом

бытовой пятновыводитель,

  • Затем смойте холодной водой

Очень часто хозяйственное мыло есть в домах наших бабушек, поскольку они знают, что это средство может справиться с любой грязью.

Чтобы воспользоваться хозяйственным мылом, выполните следующие действия:

  • Смойте водой и постирайте в стиральной машинке в обычном режиме

Раньше мы рассказывали, как быстро избавиться от пятен чернила на одежде.

Также читайте, какие распространенные ошибки часто допускаются при стирке, вследствие чего повреждается одежда.

Читайте РБК-Украина в Google News
дімплямастирка