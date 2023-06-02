Эти простые способы помогут быстро избавиться от пятен от травы на одежде

Спирт

Спирт - это эффективный способ удаления пятен. эффективно удаляет загрязнение из одежды, не повреждая материал.

Чтобы избавиться от пятна с помощью спирта, выполните следующие действия:







Лак для волос также может помочь избавиться от нежелательных пятен на одежде.

Чтобы избавиться от загрязнения от травы с помощью этого средства, выполните следующие действия:





Затем стирайте в стиральной машинке обычным способом







бытовой пятновыводитель,







Затем смойте холодной водой

Очень часто хозяйственное мыло есть в домах наших бабушек, поскольку они знают, что это средство может справиться с любой грязью.

Чтобы воспользоваться хозяйственным мылом, выполните следующие действия: