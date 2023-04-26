Ці прості поради дозволять уникнути кристалізації меду і збережуть його надовше

Мед може довго не втрачати своїх смакових якостей, якщо його правильно зберігати. Важливими є кілька факторів - температура, вологість, герметичність посудини й навіть захист від потрапляння сонячного проміння.

Про те, як правильно зберігати мед, щоб він надовго залишився свіжим, пише Express .

Де найкраще зберігати мед

Мед має тривалий термін зберігання завдяки високому вмісту цукру. Насправді за правильного способу зберігання, експерти стверджують, що одна баночка може служити десятиліттями.

При виборі способу зберігання меду варто враховувати тип нектару. За словами бджолярки Дон Комбс, це тому, що різні види меду потребують різних місць для зберігання та різних температур.

Що стосується сирого меду, упакованого прямо з вулика, експерт рекомендує зберігати його в місцях зі стабільною температурою від 18 до 24C.

Дон зазначила, що шафа біля плити чи духовки найкраще підходить для такого рідкого меду, оскільки вона імітує тепле темне середовище вулика та запобігає кристалізації.

"Більшість рекомендують прохолодне середовище для зберігання, тому що бояться, що інакше мед трохи потемніє. Холодне зберігання - це чудовий вибір, але майте на увазі, що в таких умовах кристалізація відбуватиметься швидше", - зазначає експертка.

Пастеризований мед обробляють при високих температурах, щоб знищити стійкі до цукру дріжджі та подовжити термін його зберігання, його, як і сирі види, слід зберігати в теплому темному місці. Це захищає його від кристалізації.

Більш густий й затверділий мед можна зберігати в холодному місці, а от інші види не потрібно охолоджувати.

"Деякі люди насолоджуються кристалічною зміною текстури, яка відбувається, коли мед зберігають у холодильнику. Якщо це ваш випадок, неодмінно тримайте його холодним", - каже експерт.

Якою має бути посудина

За словами Дон, мед завжди повинен зберігатися в скляній герметичній посудині, щоб уникнути надлишку вологи.

Це пояснюється тим, що "водолюбні цукри" в меді легко поглинають вологу з повітря при зберіганні в пластику.

Американський бджоляр Френк Мортімер наголошує, що навіть якщо відбувається кристалізація меду, його, як правило, безпечно їсти, хоча якість може бути не такою хорошою.

"Мед - єдина їжа, яка ніколи не псується і завжди безпечна для споживання", - заявив Френк.