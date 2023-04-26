Эти простые советы позволят избежать кристаллизации меда и сохранят его подольше

Мед может долго не терять свои вкусовые качества, если его правильно хранить. Важны несколько факторов - температура, влажность, герметичность сосуда и даже защита от попадания солнечных лучей.

О том, как правильно хранить мед, чтобы он надолго остался свежим, пишет Express .

Где лучше хранить мед

Мед имеет длительный срок хранения благодаря высокому содержанию сахара. На самом деле при правильном способе хранения эксперты утверждают, что одна баночка может служить десятилетиями.

При выборе способа хранения меда следует учитывать тип нектара. По словам пчеловода Дон Комбс, это потому, что разные виды меда нуждаются в разных местах хранения и разных температурах.

Что касается сырого меда, упакованного прямо из улья, эксперт рекомендует хранить его в местах со стабильной температурой от 18 до 24°С.

Дон отметила, что шкаф у плиты или духовки лучше всего подходит для такого жидкого меда, поскольку он имитирует теплую темную среду улья и предотвращает кристаллизацию.

"Большинство рекомендуют прохладную среду для хранения, потому что боятся, что иначе мед немного потемнеет. Холодное хранение - это отличный выбор, но имейте в виду, что в таких условиях кристаллизация будет происходить быстрее", - отмечает эксперт.

Пастеризованный мед обрабатывают при высоких температурах, чтобы уничтожить устойчивые к сахару дрожжи и продлить срок его хранения и, как и сырые виды, его следует хранить в тёплом темном месте. Это защищает его от кристаллизации.

Более густой и затвердевший мед можно хранить в холодном месте, а другие виды не нужно охлаждать.

"Некоторые люди наслаждаются кристаллическим изменением текстуры, которая происходит, когда мед хранят в холодильнике. Если это ваш случай, обязательно держите его холодным", - говорит эксперт.

Каким должен быть сосуд

По словам Дон, мед всегда должен храниться в стеклянном герметичном сосуде, чтобы избежать избытка влаги.

Это объясняется тем, что "водолюбивые сахара" в меде легко поглощают влагу из воздуха при хранении в пластике.

Американский пчеловод Фрэнк Мортимер отмечает, что даже если происходит кристаллизация меда, его, как правило, безопасно есть, хотя качество может быть не таким хорошим.

"Мед - единственная пища, которая никогда не портится и всегда безопасна для потребления", - заявил Фрэнк.