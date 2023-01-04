Ці прості дії допоможуть вам заряджати телефон у рази швидше

Як швидко зарядити телефон

Насамперед важливо звертати увагу, чим саме ви заряджаєте телефон. Варто надавати перевагу заряджанню від розетки та рідної зарядки телефона. У крайніх випадках можна використати павербанк, USB-порт комп'ютера тощо.

Це не лише прискорить зарядку, а також збереже якісну роботу батарею якомога довше. Якщо ваш єдиний вихід зарядити телефон - це USB-порт, тоді вимкніть процес синхронізації та виберіть функцію "Тільки заряджання".

Навіть тоді, коли телефон вимкнений, він все одно працює. Як мозок підтримує життєдіяльність організму під час сну, так і ваш гаджет продовжує роботу важливих функцій. Однак це сповільнює його зарядку.

Тому якщо вам потрібно швидко зарядити телефон, увімкніть режим польоту, аби телефон перестав паралельно підтримувати Wi-Fi, Bluetooth, мобільну мережу і GPS.

Трохи більш радикальним методом є вимкнення телефона взагалі - так він зарядиться на 25% швидше.

Якщо вже вимикаємо основні функції, не забудьте закрити всі програми у фоновому режимі. Гаджет "думатиме", що ці застосунки повинні працювати, тому витрачатиме на них свою енергію.

Постійна зарядка від повербанка може зашкодити телефону (фото: Freepik)

Як продовжити життя телефона