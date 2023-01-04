Эти простые действия помогут вам заряжать телефон в разы быстрее

Телефон с нами всегда и всюду, поэтому важно следить за уровнем его зарядки. Однако бывают случаи, когда зарядить устройство нужно за очень короткий период времени, например, до отключения света.
Как быстро пополнить заряд батареи телефона - читайте ниже в материале Styler.
В первую очередь важно обращать внимание, чем именно вы заряжаете телефон. Следует отдавать предпочтение зарядке от розетки и родной зарядки телефона. В крайних случаях можно использовать павербанк, USB-порт компьютера и т.д.
Это не только ускорит зарядку, но и сохранит качественную работу батарею как можно дольше. Если ваш единственный выход зарядить телефон - это USB-порт, тогда выключите процесс синхронизации и выберите функцию "Только зарядка".
Даже когда телефон выключен, он все равно работает. Как мозг поддерживает жизнедеятельность организма во время сна, так и ваш гаджет продолжает работу важных функций. Однако это замедляет его зарядку.
Поэтому если необходимо быстро зарядить телефон, включите режим полета, чтобы телефон перестал параллельно поддерживать Wi-Fi, Bluetooth, мобильную сеть и GPS.
Чуть более радикальным методом является отключение телефона вообще - так он зарядится на 25% быстрее.
Если уже отключены основные функции, не забудьте закрыть все программы в фоновом режиме. Гаджет будет "думать", что эти приложения должны работать, поэтому будет тратить на них свою энергию.
Постоянная зарядка от повербанка может повредить телефон (фото: Freepik)
Раньше мы рассказывали, почему ваш телефон быстро разряжается.
Читайте также, можно ли оставлять заряженный телефон в розетке.