Ці популярні додатки швидко розряджають телефон: що варто зробити

Російські війська масово обстрілюють Україну, через це запроваджено планові та екстрені відключення електроенергії. Тому важливо економити заряд батареї на телефоні, щоб якомога довше ним користуватись.

Які програми швидко розряджають телефон

Зокрема, існує кількість програм, які швидше розряджають телефон. Якщо потрібно зберегти акумулятор телефону, тому варто видалити ці програми.

Facebook і Messenger

Ці програми є одними з найбільш завантажуваних, незалежно від того у вас Android чи iOS. Однак, вони швидше розряджають акумулятор телефону. Щоб виправити це, можна завантажити Facebook Lite та Messenger Lite, адже вони є економічнішими та споживатимуть менше енергії.

Snapchat

Така програма швидко розряджає телефон, незалежно від того, користуєтесь ви нею, чи ні. Все тому, що вона продовжує працювати у фоновому режимі і тому споживає багато енергії.

Microsoft Outlook

Програма електронної пошти Outlook є досить великою та може сильно вплинути на акумулятор смартфона. Тому варто використовувати іншу програму з меншим споживанням енергії.

Tinder

Додаток для знайомств також є енергомістким, оскільки споживає велику кількість енергії. Програма працює у фоновому режимі, щоб мати можливість надсилати й отримувати сповіщення.

Amazon

Цей додаток дуже популярний та споживає багато енергії на телефоні. Найкраще не завантажувати програму, а перейти на сайт Amazon за допомогою браузера.

Youtube та Netflix

Таким програмам для перегляду відео потрібне постійне підключення до інтернету, що і розряджає акумулятор на телефоні. Щоб виправити це, краще завантажити відео, щоб потім переглянути їх у режимі "офлайн".